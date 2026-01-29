부산 기장군, 동계 청소년 영어캠프 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원어민 강사와 합숙형 수업…“글로벌 역량·협동심 함께 키웠다”

부산 기장군이 겨울방학을 맞아 운영한 청소년 영어캠프를 마무리했다.

기장군(군수 정종복)은 글로벌 역량 강화를 위해 추진한 '동계 기장 청소년 영어캠프'를 성공적으로 종료했다고 29일 전했다. 이 캠프는 부산외국어대학교가 주관해 관내 초·중학생을 대상으로 원어민 강사와 함께하는 실생활 중심의 합숙형 프로그램으로 운영됐다.

초등부 과정은 1월 5일부터 17일까지 5박 6일 일정으로 2차에 걸쳐 총 240명이 참여, 중등부 과정은 70명이 참가해 1월 19일부터 29일까지 10박 11일간 진행됐다. 모든 참가 학생은 사전 레벨 테스트를 통해 반별 12명 내외로 편성돼 수준별 맞춤형 수업을 받았다.

각 반에는 원어민 강사 1명과 생활교사 1명이 전담 배치돼 학습과 생활 지도를 함께 맡았다. 수업은 영어 몰입 환경 조성을 위해 흥미 중심의 테마형 수업과 팀 프로젝트 위주로 구성돼, 학생들이 자연스럽게 영어를 사용하도록 설계됐다.

특히 또래 친구들과 협업하는 다양한 프로젝트 활동을 통해 영어 실력 향상은 물론 협동심과 사회성까지 기를 수 있어 참가 학생과 학부모들로부터 높은 만족도를 얻었다.





AD

정종복 기장군수는 "추운 날씨 속에서도 학생들이 건강하고 안전하게 캠프를 마칠 수 있어 매우 기쁘다"며 "이번 영어캠프에서의 경험이 아이들이 세계를 무대로 꿈을 키워가는 글로벌 인재로 성장하는 데 소중한 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.

기장군이 ‘ 동계 기장 청소년 영어캠프’를 마치고 기념촬영하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>