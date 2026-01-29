김정관 산업장관, 관세 압박 속 워싱턴 도착…한미 통상 '설명전' 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투자·통상 합의 이행 놓고 미측 오해 해소 주력

김정관 산업통상자원부 장관이 미국 워싱턴D.C.에 도착했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 재인상하겠다고 공개적으로 언급하며 한미 간 투자·통상 합의 이행을 둘러싼 미국 측의 문제 제기가 본격화되자 정부가 고위급 통상 라인을 급파해 대응에 나선 것이다.

29일 산업부에 따르면 김 장관은 이날(현지시간) 워싱턴D.C.에 도착해 미국 상무부 등 관계 부처 고위 인사들과 잇따라 면담을 가질 예정이다. 특히 트럼프 대통령이 관세 인상 근거로 언급한 '한국 국회의 투자 협정 이행 지연' 문제를 중심으로 사실관계를 설명하고, 오해를 바로잡는 데 주력한다는 방침이다.

우리 정부는 미국 측 인식에 상당한 오해가 깔려 있다고 보고 있다. 투자 합의 자체가 파기되거나 후퇴한 것이 아니라, 국회 절차상 시간이 소요되고 있을 뿐이라는 점을 강조한다는 전략이다. 김 장관 역시 출국 전 "합의 이행 의지는 변함없으며, 현재 진행 상황을 정확히 설명하겠다"고 밝힌 바 있다.

김 장관은 방미 기간 하워드 러트닉 미 상무부 장관, 크리스 라이트 에너지부 장관 등 미 당국 핵심 인사들과 연쇄 회동을 갖고, 그간 한국의 노력을 설명하며 사안의 우호적 해결을 촉구할 계획이다.

특히 반도체, 자동차, 배터리 등 한국의 주력 수출 품목이 관세 인상의 직접적 타깃이 될 수 있다는 점에서 산업계의 우려도 전달할 계획이다.





정부 관계자는 "미국 측과 사실관계를 공유하고, 불필요한 오해를 해소하는 것이 우선"이라며 "실무 협의 채널을 최대한 가동해 산업계 피해를 줄이는 데 집중하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

