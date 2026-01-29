[특징주]에코프로비엠, 알테오젠 제치고 코스닥 시총 1위 탈환…신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에코프로비엠이 장중 알테오젠을 제치고 코스닥 시가총액 1위 자리를 되찾았다. 10% 넘게 오르며 52주 신고가를 기록했다.

29일 오전 9시12분 현재 한국거래소에서 에코프로비엠은 전일 대비 2만5000원(10.92%) 오른 25만4000원에 거래되고 있다. 장중 25만8500원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다.

에코프로도 5.34% 상승하며 장중 18만2700원으로 52주 최고치를 갈아치웠다.

에코프로비엠과 에코프로의 급등으로 이날 1%대 상승 중인 알테오젠은 시총 3위로 내려앉았다.

로봇 기대감과 유럽 법인 설립 등이 주가를 밀어올린 것으로 풀이된다. 에코프로는 전일 조직 개편을 단행해 독일에 유럽 판매 법인을 설립했다고 밝혔다. 에코프로는 유럽 법인을 통해 급변하는 전기차·배터리 공급망에 선제 대응하고 고객사와의 접점을 늘려 신규 사업 기회를 발굴할 계획이다.





이창민 KB증권 연구원은 "에코프로비엠의 주가 상승은 연초 주식시장의 최대 화두인 로봇 관련 기대감이 작용한 것으로 추측된다"면서 "전고체 배터리의 경우 휴머노이드 로봇에서 높은 에너지 밀도와 뛰어난 안정성, 충전 속도 우위 등이 강점으로 발휘될 수 있을 것으로 기대되는데 에코프로비엠은 전고체 배터리용 양극재와 고체 전해질 양산을 고객사와 함께 준비하고 있어 해당 시장이 본격 개화될 경우 수혜를 받을 수 있을 것"이라고 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

