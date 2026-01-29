장동혁 "이재명式 말바꾸기 외교 안 통해…관세문제 직접 나서야"

장동혁 국민의힘 대표는 29일 도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對)한국 관세 재인상 발언과 관련 "이재명식 말 바꾸기는 외교에선 절대 통하지 않는다"면서 "참모들 뒤에 숨지 말고 이제라도 이재명 대통령이 직접 나서 이 문제를 해결해야 한다"고 말했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "(트럼프 대통령이 재인상의 근거로 제시한) 입법은 명분에 불과하다. 한미 관세 협상이 원점으로 돌아간 데엔 복합적인 원인이 있다는 것을 정부·여당 모두 직시해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

이날 최고위는 장 대표가 당무에 복귀한 이후 열린 첫 회의다. 장 대표는 "국내적으로 물가, 환율 문제가 국민에게 심각한 우려를 자아내고 있는데 대외적으로 큰 문제가 발생했다"면서 "한미 관세 협상이 사실상 원점으로 돌아갔다. 협상에 여지를 남겨뒀다고는 하나 앞으로 이것이 어떻게 진행될 지 국민들은 불안하기만 한 상황"이라고 했다.

이어 장 대표는 "이를 두고도 청와대 정책실장은 100% 입법(지연) 때문이라고 남 탓을 하고 있는데, 절대다수 의석을 가진 더불어민주당이 다른 법을 밀어붙이듯 밀어붙였다면 입법은 벌써 이뤄졌을 것"이라면서 "전국민주노동조합총연맹, 전국농민회총연맹 등 여당 지지단체들이 적극적으로 반대하고 있어 정부·여당이 옴짝달싹 하지 못하고 입법을 미룬 상황에서 이제 와 남을 탓하는 것"이라고 했다.

장 대표는 이어 미 측이 관세 재인상의 이유로 삼은 국회의 입법 지연은 명분에 그친다며 "지난주 김민석 국무총리가 방미 했을 때 미 부통령은 면전에서 손현보 목사 구속과 쿠팡 사태에 대한 우려를 말했고, 이 대통령은 최근 방중해 '하나의 중국'을 존중한다는 발언을 했다"이라며 "이런 복합적 요인들이 관세 협상과 관련돼 있음을 명심해야 한다"고 전했다.





장 대표는 아울러 "(미 측은) 이재명 정부가 쿠팡 사태나 플랫폼 규제를 어설프게 밀어붙이는 것이 우려스럽다고 했는데 우려는 현실이 됐다"면서 "'매년 200억 달러 투자한다고 했더니 진짜 투자하는 줄 알더라'라는 이재명식 말 바꾸기로는 절대 외교를 할 수 없다"고 했다.





