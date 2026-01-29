"싫어 나 잘거야"…종로 대로 한복판에 누워서 '쿨쿨' 잠든 남성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"술에 취해 보여…어두웠으면 큰일"

가방 강제로 빼앗아 이동시켜

한 남성이 서울 종로 일대의 버스전용차선에서 잠을 자는 모습. 보배드림 캡처

서울 종로 일대의 한 버스전용차로 한복판에서 누워 잠을 자는 남성이 포착돼 공분을 사고 있다.

27일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에 '버스전용도로에서 잠을 자는 인간'이라는 제목의 글이 올라왔다.

버스 기사인 작성자 A씨는 "오늘 오후에 있었던 일이다. 버스를 운행 중이었는데, 종로에서 갑자기 차가 안 가서 뭔가 했는데 앞 차량이 빠지고 보니 사람이 누워 있더라"고 운을 뗐다.

A씨는 당시 상황이 담긴 블랙박스 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 이날 오후 4시 20분께 종로3가 인근 도로 버스전용차로에 한 남성이 커다란 가방을 베고 누워 자는 모습이 담겼다.

A씨는 "경찰에 신고를 할까 고민했지만, 시간만 길어지고 그사이 무슨 일이 날 것 같아 직접 나섰다"며 "가보니 남성이 누워서 자고 있길래 '버스 차로다. 위험하니 밖으로 나가라'고 깨웠는데, 남성은 '싫다. 나 잘 거다'라면서 일어나길 거부하더라"고 당시 상황에 관해 설명했다.

이에 화가 난 A씨는 남성의 가방을 강제로 빼앗았고, 그제야 남성은 일어났다고 한다. A씨는 "다행히 신호가 걸려 차들이 많이 오지 않아 인도로 가방을 옮겼다"며 "인도로 가방 옮기고 보니 (남성이) 어기적거리며 자리를 옮기더라"고 했다.

이어 "어두웠으면 진짜 큰일 날 뻔했다"며 "(다들) 피해서 갈 게 아니라 남성이 자리를 옮기게 해야 했다"고 지적했다.

A씨는 연합뉴스TV에 "마스크를 쓰고 있어 냄새를 맡지는 못했지만, 어눌한 말투와 걸음걸이를 보아 술에 취한 상태였던 것 같다"고 밝혔다.





해당 사연을 접한 누리꾼들은 "저런 건 형사 처벌해야 한다", "진짜 큰일 날 뻔했다", "다들 생각만 하지 실천으로 못 옮기는데, 고생하셨다" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

