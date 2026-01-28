스피어, 우주항공 매출 956억 달성…"올해 퀀텀 점프"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스피어는 지난해 연 매출 956억원을 달성했다고 28일 공시했다. 스피어는 이로써 국내 특수합금 제조업을 기반으로 한 글로벌 우주항공 공급망관리(SCM)기업의 등장을 공식화했다.

스피어는 이번 실적이 한국 특수합금 제조업체들을 중심으로 안정적인 글로벌 공급망 관리 체계를 구축한 결과가 실제 실적으로 증명된 첫 사례라고 밝혔다. 스피어는 원자재 조달부터 특수합금 가공, 품질 관리, 글로벌 납기 대응까지 공급망 전반을 통합적으로 관리하며, 한국 제조업의 경쟁력을 글로벌 우주항공 시장과 직접 연결해 왔다.

특히 미국 글로벌 우주발사업체를 포함한 글로벌 우주항공 고객과의 장기 거래가 본격적인 매출로 이어지면서, 스피어는 단일 제품이나 단기 프로젝트 중심의 기업이 아닌 반복적이고 예측 가능한 매출을 창출하는 공급망 관리 기업으로 자리매김했다.

우주항공 산업에서 경쟁력은 더 이상 개별 공정이나 단일 기술에 머물지 않는다. 안정적인 원자재 확보, 품질의 일관성, 글로벌 납기 대응력이 산업의 성패를 좌우한다.

스피어는 이러한 변화에 선제적으로 대응해, 한국 내 우수한 특수합금 제조 파트너들과 함께 글로벌 우주항공 산업이 요구하는 공급망관리 역량을 체계적으로 구축해 왔다. 그 결과 국내 제조 기반을 유지하면서도 글로벌 고객의 생산 일정과 품질 기준을 충족하는 한국형 우주항공 SCM 모델을 현실화했다.

스피어는 지난해 동안 중장기 성장을 위한 사업 기반을 전략적으로 구축했다. 지난 8월에는 미국 글로벌 우수발사업체와 10년 장기 공급 계약을 전 세계 최초로 체결하며 단기 거래 관계를 넘어 전략적 파트너십 단계로 진입했다. 이어 12월에는 인도네시아 니켈 제련소 지분을 확보하며 장기 계약 이행에 필요한 핵심 원자재 수급부터 생산까지 이어지는 공급망 구조를 완성했다.

또한 PCC 출신의 CTO와 스페이스X 출신 글로벌 공급망 전문가를 영입해 우주항공사업부문 전담 조직을 강화했다. 이는 빠르게 증가하는 글로벌 수요에 대응하기 위한 실행력 제고 차원의 전략적 인사로, 고객사별 품질 요구 대응, 프로젝트 관리, 장기 생산 일정에 맞춘 조달 체계 구축 역량을 고도화하기 위한 조치다.

스피어는 올해를 '퀀텀 점프의 해'로 정의했다. 회사 측은 도약을 위한 준비는 이미 끝났으며, 올해는 그 결과가 가속적으로 드러나는 해가 될 것이라고 강조했다. 기존 장기 계약 기반의 안정적인 매출 구조 위에 공급망 통합 전략과 글로벌 파트너십 확대가 더해지며 스피어의 우주항공 사업은 양적 성장과 질적 도약을 동시에 이어갈 전망이다.





스피어 관계자는 "연매출 956억원 달성은 스피어가 이미 한국 특수합금 제조업을 중심으로 한 글로벌 우주항공 공급망관리 역량을 확보했음을 보여주는 결과"라며 "올해부터는 한국 우주항공 특수합금 산업의 공급망을 대표하는 기업으로서, 글로벌 시장에서 한국 제조업의 위상을 한 단계 끌어올리고, 글로벌 우주항공 소재 시장의 구조를 바꾸는 플레이어로 도약하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

