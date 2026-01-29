'외래관광객 3000만명 박차' 국가관광전략회의 5개월 만에 다시 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연1회 관행 깨고 2월 회의 준비…출범 8개월 만에 두 번째

대통령 주재 가능성도 거론…관광 컨트롤타워 격상 주목

K컬처 관심 지속·원화 약세 등 호재…시급한 대응 필요성 제기

국가관광전략회의가 5개월 만에 다시 열린다. 통상 연 1회 열리던 관광 분야 최고 의사결정기구를 이재명 정부가 출범 8개월 만에 두 차례 가동하는 셈이다. 관광을 미래 전략산업으로 육성하겠다는 이재명 정부의 강한 의지가 읽힌다.

27일 관광업계에 따르면 정부와 관광 분야 유관 기관들은 2월 말 국가관광전략회의 개최를 준비 중이다. 구체적인 일정과 장소는 아직 확정되지 않았다.

이번 회의는 이재명 정부 출범 이후 두 번째 국가관광전략회의다. 정부는 출범 100여 일 만인 지난해 9월 25일 제10차 회의를 열었다.

김민석 국무총리가 지난해 9월25일 서울 중구 한국관광공사 서울센터에서 열린 제10차 국가관광전략회의를 주재하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD

국가관광전략회의는 2017년 출범 이후 통상 매년 연말 한 차례 개최됐다. 이재명 정부는 지난해 국가관광전략회의 개최 시기를 9월로 앞당겼고, 올해는 2월로 다시 앞당긴다. 연초 회의가 열리는 만큼 연내 추가 개최 가능성도 거론된다. 연 2회 개최 사례는 지금까지 2019년이 유일하다.

관광업계에서는 최근 관광산업을 둘러싼 환경이 빠르게 변화하고 있어 정부 차원의 전략적 대응이 필요하다는 목소리가 커지고 있다. K컬처에 대한 글로벌 관심이 이어지는 가운데 원화 약세가 더해지면서 외래관광객 유치 여건이 개선됐기 때문이다. 여기에 중국과 일본 간 관계가 냉각 국면에 접어들며 한국이 반사이익을 얻을 수 있다는 기대도 나온다. 관광업계에서는 관광산업 육성을 위한 절호의 기회가 찾아왔다는 분석이 나온다.

이재명 대통령이 어떤 형식으로 전략회의에 참석할 지가 주목거리다. 국가관광전략회의는 국무총리가 의장을 맡는다. 지금까지 대통령이 참석한 전략회의는 2019년 4월 인천 송도 경원재에서 열린 3차 '확대' 국가관광전략회의가 유일하다. 당시 문재인 대통령이 참석했지만 회의는 여느 때처럼 이낙연 국무총리가 주재했다.

이번 2월 회의에서는 이재명 대통령이 직접 회의를 주재할 가능성도 거론된다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 지난해 12월 부처별 업무보고에서 국가관광전략회의의 위상과 기능 강화를 언급하며 대통령 주재 필요성을 제기했다. 당시 업무보고에서는 국가관광전략회의의 의장을 국무총리에서 대통령으로 격상하는 것이 모든 관광인들의 염원이라는 말도 나왔다. 관련 법안도 국회에서 발의된 상태다.

이재명 대통령도 고(故) 아베 신조 전 일본 총리가 관광 정책을 직접 챙기며 외래 관광객을 대폭 늘린 사례를 거론하며, 국가 차원의 전략적 접근이 필요하다고 강조했다.

일본은 2013년 아베노믹스 성장 전략의 일환으로 국가 차원에서 관광 산업을 집중적으로 육성하기 시작했다. 2013년에는 외래관광객 수가 우리나라가 일본보다 많았으나 이후 역전당해 지금은 격차가 크게 벌어졌다. 일본은 2018년에 처음으로 외래관광객 3000만명을 달성했고 2024년에는 3687만명을 유치했다. 우리나라는 지난해 사상 최대 외래관광객을 유치했으나 그 수는 일본의 절반인 1900만명에 불과하다. 이재명 정부는 2030년 외래관광객 3000만명 달성을 국제과제로 설정했으며 내심 조기 달성을 목표로 하고 있다.





AD

관광산업은 범부처 협력이 필수적인 융합형 서비스산업이다. 국가관광전략회의는 2017년 출범 당시부터 문체부 포함 13개 부처가 참석했다. 대통령이 직접 회의를 주재할 경우 정책 조정 기능과 추진력이 한층 강화될 것이라는 기대가 나온다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>