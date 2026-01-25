광화문에 BTS 뜬다고? 20만명 인파 예고에 서울시 '비상대비책' 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조건부 사용 허가…최종 계획 다음달 확정

서울시, 숙박·교통·안전 대책 사전 점검

방탄소년단(BTS)이 약 3년 9개월 만의 컴백 무대로 서울 광화문광장을 선택하면서 서울시와 관계 기관이 대응에 착수했다.

25일 서울시·서울교통공사 등은 BTS 소속사 하이브가 오는 3월 21일 광화문광장에서 약 1만8000명 규모의 'BTS 2026 Comeback Show @ Seoul' 공연을 열겠다는 내용의 사용 허가를 제출했다고 전했다.

서울시는 지난 22일 열린 2026년 제1회 광화문광장 자문단 회의에서 해당 공연에 대해 조건부 사용 허가를 내린 바 있다. 시는 출연진과 관람객의 퇴장 시간 중복 방지 및 교통 혼잡 최소화를 보완 조건으로 달았다.

광화문광장에서 특정 아티스트가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다. 공연이 무료로 진행되고 BTS의 글로벌 팬덤 규모 등을 고려할 때 공연 당일 최대 20만명에 달하는 인파가 몰릴 수 있다는 관측이 나오면서 인력 배치, 교통 통제, 숙박업계 점검까지 종합 대책이 추진되고 있다. 최종 안전관리 계획은 다음 달 24일 열릴 안전관리위원회에서 확정되며 이 회의에는 경찰·소방 등 유관 기관이 참석한다.

하이브는 광화문 공연과 별도로 서울시청 앞 서울광장에서 약 3만명 규모의 부대 행사 개최 방안도 서울시에 전달한 것으로 전해졌다. 서울광장에서는 BTS 팬덤 '아미(ARMY)'를 비롯해 외국인 관광객 대상 체험 프로그램이 운영될 가능성이 점쳐진다. 서울시는 서울광장 잔디 보호 기간 등 특성상 제약이 있는 만큼 활용 가능성을 검토 중이다.

숙박업계 가격 급등을 사전에 차단하기 위한 조치도 추진된다. 광화문광장이 위치한 종로구와 인접한 중구는 이번 주부터 서울시와 합동 점검반을 구성해 요금표 게시 준수 여부 등을 확인할 예정이다. 위반 사항이 적발될 경우 행정 처분이 실시된다. 중구청 관계자는 "온라인 예약 플랫폼 가격도 모니터링할 계획"이라고 말했다.





교통 분야에서는 서울교통공사가 광화문·시청·서대문·경복궁·종각역 등 주변 지하철역에 현장 대응 인력을 배치하고 실시간 혼잡도에 따라 탄력 운행을 검토하고 있다. 혼잡이 심각할 경우 해당 역 무정차 통과나 시내버스 우회 운행도 포함된다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

