iM라이프, 연금보험 퀵설계 서비스 도입…24시간 가동

대기시간 '제로(0)'화…"디지털영업 혁신가속"

iM라이프는 24시간 연금상품 설계를 지원하는 '퀵설계 서비스'를 도입했다고 23일 밝혔다.

퀵설계는 시간과 장소의 제약 없이 연금상품 설계가 가능한 시스템이다. 대기 시간을 획기적으로 단축해 원할 때 즉시 설계받을 수 있는 게 특징이다.

iM라이프는 지난해 6월 카카오톡 채널 기반 'iM PRO 연금센터'를 개소하며 연금 시장의 디지털 전환을 선도해 왔다.

설계사들은 해당 플랫폼을 통해 예상 연금액 산출, 상품 관련 문의까지 연금 전반의 서비스를 비대면으로 진행할 수 있다.

iM라이프는 기존 연금센터 인프라에 이번 퀵설계 서비스까지 결합하며 업계 최고 수준의 디지털 연금 생태계를 완성하게 됐다.

특히 이번 서비스를 출시하면서 iM라이프는 주력 상품 'iM 스마트PRO변액연금보험' 라인업 보급을 더욱 가속화할 것으로 기대된다. 이 상품은 연령대별 특성을 고려해 안정적인 노후 소득 기반을 제공하는 상품이다.





iM라이프 관계자는 "고객 시간을 아끼고 상품 설계를 보다 신속하게 돕기 위해 서비스를 기획했다"며 "앞으로도 고객과 설계사 모두에게 혁신적인 연금 솔루션을 제공하는 마켓리더로 거듭날 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

