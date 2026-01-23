김윤덕 국토장관 "LH 매입임대 역대 최대실적…현장이 만든 성과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5만1000가구 확보…실무자 포상·격려

김윤덕 국토교통부 장관이 23일 오전 대전 ICC 컨벤션홀에서 열린 '주거사다리의 주역 : 매입임대 소통 워크숍'에 참석해 매입임대 사업 실무자들을 격려했다.

이번 워크숍은 한국토지주택공사(LH)가 지난해 매입임대 역대 최대 실적 5만1000가구(신축매입 4만9000가구·기축매입 2000가구)를 확보하는 등 도심 내 주택공급에 기여한 성과를 공유하고 매입임대 실무진 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

김 장관은 "주택시장 안정은 현장 속도와 책임감에서 나온다"면서 "현장에서 차곡차곡 쌓아 올린 여러분들 노력으로 역대 최대 실적을 축하하는 자리에 함께하게 돼서 정말 기쁘다"고 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 23일 대전 ICC 컨벤션홀에서 열린 '매입임대 소통 워크숍'에서 발언하고 있다. 국토교통부

AD

김 장관은 지역본부별 매입과 착공 등에서 우수한 실적을 거둔 담당자들에게 포상하며 "여러분들 성과가 국민 일상으로 이어지고 있다"며 했다. 그는 이어 "국민 눈높이를 수용하고 국민을 지향해야 하는 것이 '공(公)자 들어간 사람들, 공공기관에 몸담으신 여러분과 공직자인 저의 숙명"이라고 했다.





AD

김 장관은 수상자들과 '장관과의 소통' 시간을 갖고 사업추진과정에서 실무진들이 겪은 애로사항을 직접 청취하며 "정책 취지에 맞게 판단한 일에 대해서는 후과(後果)를 두려워하지 말고 오직 국민만을 바라보며 당당하게 업무에 임해달라"고 했다. 그러면서 "오늘 들려주신 현장 경험과 목소리가 정책 밑거름이 돼 여러분들이 현장에서 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 정부가 제도 개선으로 든든히 뒷받침하겠다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>