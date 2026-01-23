수원로컬푸드직매장, 이달 26일부터 설선물세트 사전 예약 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수원로컬푸드직매장이 설 명절을 맞아 이달 26일부터 다음 달 9일까지 우리 농산물로 구성된 '설 명절 선물 세트' 사전예약 판매를 진행한다. 택배 신청은 다음 달 9일 오전까지 할 수 있고, 배송은 다음 달 9~13일이다.

설 명절 선물 세트는 수원에서 생산된 신선 농산물을 비롯해 자매·우호 도시의 특산물로 알차게 구성됐다.

주요 상품은 ▲꿀 세트 ▲누룽지 세트 ▲표고버섯 세트 ▲천연비누 세트 ▲한우 세트 ▲제주 톡 말린 감귤 세트 등이다.

전화로 예약하고, 결제는 직매장을 방문하거나 배송 현장에서 카드로 할 수 있다.

수원로컬푸드직매장이 설 연휴를 앞두고 선물세트 사전 예약판매를 시작한다. 수원시 제공

AD

행사 기간 직매장에서는 투호·윷놀이·제기차기 등 전통 민속놀이 체험 행사가 열린다. 회원 가입 후 5만원 이상 구매한 고객에게는 장바구니를 증정하는 이벤트도 진행된다.

수원로컬푸드직매장은 지역 농산물 직거래로 유통 단계를 줄이고, 생산자와 소비자를 직접 연결한다. 시민들에게 신선하고 건강한 먹거리를 안정적으로 공급하고 있다.





AD

수원시 관계자는 "정성이 담긴 지역 농산물로 구성된 설 명절 선물 세트 사전예약 행사로 농업인에게 힘을 보태고, 소비자에게는 안전한 먹거리를 제공하고자 한다"며 "수원의 자매·우호 도시 제휴 식품까지 함께 준비한 이번 설 선물 세트로 따뜻한 마음을 전하길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>