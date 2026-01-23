폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업무협약식 체결 사진. 왼쪽부터 최덕훈 넥스원소프트 대표, 이해석 폴라리스그룹 AI총괄. 폴라리스오피스 제공

AD

폴라리스오피스가 넥스원소프트와 손잡고 공공·금융 시장의 보안 시장을 공략한다. 이번 협력은 단순한 솔루션 결합을 넘어 그룹 계열사인 핸디소프트의 강력한 공공 시장 지배력을 활용한 입체적인 영업 전략을 가동한다는 점에서 주목된다.

폴라리스오피스는 통합 보안·데이터 전문기업 넥스원소프트와 '통합 모바일 보안 사업 활성화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 파편화된 모바일 보안 시장을 통합 패키지 형태로 공략, 수주 경쟁력을 획기적으로 높인다는 구상이다.

이번 전략의 핵심 축은 '패키지화'와 '채널 확장'이다. 폴라리스오피스의 모바일 백신 솔루션 'V-Guard(브이가드)' 등에 넥스원소프트의 강점인 통합 간편인증, 가상키패드, 데이터비식별화 기술 등을 결합해 '올인원(All-in-One) 보안 패키지'와 '생성형 AI·LLM 기반 차세대 업무 시스템 대응 패키지'를 공동 개발한다. 고객사는 단일 패키지 도입만으로 악성코드 탐지부터 입력 보안, 개인정보 유출 방지까지 모바일 업무 환경의 모든 보안 위협에 대응할 수 있게 된다.

특히 시장의 이목이 쏠리는 대목은 폴라리스그룹의 B2G(기업·정부 간 거래) 계열사인 '핸디소프트'와의 시너지 전략이다. 폴라리스오피스는 공공·금융 그룹웨어 시장의 강자인 핸디소프트의 영업망을 전초기지로 삼아 공격적인 '크로스셀링(Cross-selling, 교차판매)'에 나선다. 핸디소프트가 그룹웨어를 공급하는 공공기관 및 금융사에 해당 보안 패키지를 기본 옵션으로 제안해 신규 매출원을 확보한다는 전략이다.

핸디소프트 입장에서도 강력한 '업셀링(Up-selling, 상향판매)' 기회가 열린다. 기존 그룹웨어 고객에게 고도화된 보안 패키지를 추가로 공급함으로써 수익성을 극대화할 수 있기 때문이다. 이를 위해 양사는 핸디소프트 그룹웨어 솔루션에 폴라리스오피스의 보안 기술을 최적화하는 작업을 우선적으로 진행 중이며, 향후 넥스원소프트의 솔루션까지 완벽하게 연동해 '보안이 내재화된 그룹웨어'의 표준을 제시할 계획이다.

넥스원소프트는 데이터플랫폼 서비스전문 기업으로, 탄탄한 기술력과 레퍼런스를 보유하고 있다. 폴라리스오피스는 이번 제휴를 통해 기존 문서 소프트웨어 기업의 이미지를 탈피하고, '보안 플랫폼 기업'으로의 체질 개선에 속도를 낼 전망이다. 최근 아톤과의 협력에 이어 이번 넥스원소프트와의 제휴까지 성사시키며 최근 부각되고 있는 보안 사업의 외연을 빠르게 확장하고 있다.

넥스원소프트 관계자는 "양사의 기술력을 융합해 중장기적인 기업 성장 동력을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "인증과 보안을 아우르는 올인원 보안 패키지, 생성형 AI·LLM 기반 차세대 업무 시스템 대응 패키지를 함께 개발하며 새로운 시장에 능동적으로 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

폴라리스오피스 관계자는 "이번 협력은 기술적 결합을 넘어, 핸디소프트라는 확실한 캡티브(Captive) 및 영업 채널을 활용해 실질적인 숫자를 만들어내겠다는 의지"라며 "핸디소프트 그룹웨어에 최적화된 보안 패키지를 통해 공공·금융 시장 내 진입 장벽을 높이고, 계열사 간 시너지를 통해 주주가치를 제고하겠다"고 밝혔다.





AD

한편 폴라리스그룹은 핸디소프트 인수와 함께 폴라리스오피스, 폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마 등 다양한 산업 분야 계열사를 통해 산업별 특화 AI 및 소프트웨어 생태계 확장에도 적극 나설 방침이다. 폴라리스오피스는 글로벌 사용자 기반을 토대로 'AI 업무 플랫폼'의 경쟁력을 강화하고, 기업·공공 고객을 중심으로 플랫폼 구독 확대에 나선다는 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>