서·남해 해양오염사고 지난해 93건…5년 평균 대비 30%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어선 사고 절반 '부주의'… 여수 해역 최다 발생



서해해경청 소속 해양경찰 직원들이 해양오염 방제작업을 하고있다. 서해해경 제공

AD

지난해 서·남해 해역에서 발생한 해양오염사고가 최근 5년 평균보다 30% 가까이 급증한 것으로 나타났다. 어선에서 발생한 사고와 인적 부주의가 절반 이상을 차지해 해양 안전 관리의 구조적 허점이 드러났다는 지적이 나온다.

서해지방해양경찰청은 2025년 한 해 동안 관내 서·남해 해역에서 발생한 해양오염사고가 총 93건으로 집계됐다고 22일 밝혔다.

이는 2021~2025년 최근 5년간 연평균 70건보다 약 30% 늘어난 수치다. 이 기간 기름 등 오염물질 유출량은 총 16.1㎘에 달했다.

사고 유형을 보면 어선에서 발생한 오염사고가 48건(51.6%)으로 절반을 넘었다. 사고 원인으로는 관리 소홀과 작업 부주의 등 인적 요인이 35건(37.6%)으로 가장 많았다. 해역별로는 여수해양경찰서 관할 해역에서 37건(39.8%)이 발생해 최다를 기록했다.

서해해경청은 사고 발생 직후 방제기자재를 투입해 대응하는 한편, 오염물질 유출 가능성이 높은 선박을 대상으로 유류 이적 246㎘, 선박 봉쇄 82개소 등 사전 차단 조치를 실시했다고 밝혔다.

그러나 사고 건수 자체가 늘어난 데 대해 보다 근본적인 예방 대책이 필요하다는 지적도 나온다.





AD

서해해경청 관계자는 "부주의나 선박 사고로 인한 대규모 기름 유출은 언제든 현실화할 수 있다"며 "해양오염 취약 해역을 중심으로 집중 관리하고, 해양오염 신고 포상금 제도를 적극 홍보하는 한편 해양 종사자에 대한 계도와 단속을 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>