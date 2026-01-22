삼성전자 교육할인몰 '갤럭시 캠퍼스', 누적 회원 100만명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오픈 5년 만에 100만 회원 돌파

제품 할인·이용자 커뮤니티 서비스 등 제공

삼성전자는 학생과 교사를 대상으로 운영하는 공식 교육 할인몰 갤럭시 캠퍼스가 누적 회원 수 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 2021년 1월 갤럭시 캠퍼스의 서비스를 시작한 이후 5년여 만의 성과다.

갤럭시 캠퍼스는 대학생과 대학원생, 교직원들을 위한 삼성전자 공식 교육 할인몰로 시작됐다. 이어 2022년 고등학생, 2025년 초·중·고 교사로 가입 대상을 늘려왔다. 이곳에서는 제품 할인뿐 아니라 제품 사용팁, 전용 커뮤니티 서비스, 회원 이벤트 등을 제공한다.

삼성전자는 학생과 교사를 대상으로 운영하는 공식 교육 할인몰 '갤럭시 캠퍼스'가 누적 회원 수 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 삼성전자 제공

삼성전자에 따르면 가입 회원 중 대학생 비중이 약 80%로 가장 많았다. 갤럭시 캠퍼스에서 구매가 많았던 제품군은 ▲스마트폰 ▲워치·버즈 등 웨어러블 ▲태블릿 ▲PC 순으로 집계됐다.

갤럭시 캠퍼스는 교육 목적으로 모바일 기기 구매를 원하는 고객들을 위해 스마트폰, PC, 태블릿, 웨어러블, 액세서리 등 총 18개 카테고리의 갤럭시 제품을 최대 64% 할인가로 제공한다. 실제로 갤럭시 캠퍼스에서 사전 구매된 갤럭시 S25 시리즈와 갤럭시 Z 폴드7·Z 플립7 수량이 모두 전작보다 늘어난 것으로 집계됐다.

여기에 갤럭시 AI를 활용한 학습법 등을 알려주는 '갤럭시 팁스', 교사들이 수업에 활용할 수 있는 갤럭시 제품과 AI 기능을 소개하는 '갤럭시 쌤꿀팁' 등 자체 콘텐츠를 제공하고 있다. AI 활용 공부 인증, 교사 AI 활용 수기 등 참여형 커뮤니티 이벤트도 운영한다.

삼성전자는 갤럭시 캠퍼스 회원 100만명 돌파를 기념해 이벤트를 마련했다. 이달 31일까지 100만 축하 댓글 이벤트를 진행, 추첨을 통해 배달의민족 상품권을 증정한다. 갤럭시 AI 아카데미 프로모션과 연계해 행사 제품 구매 후 이벤트에 응모한 고객 중 추첨을 통해 갤캠스 장학금 100만원 또는 투썸플레이스 모바일 쿠폰을 증정한다.

이와 함께 갤럭시 캠퍼스에서는 스마트폰, 웨어러블, 태블릿, PC 등 인기 모델을 교육 할인 특가로 선보인다. 추가 결제 할인과 사은품 등 단독 구매 혜택도 제공한다.





정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "앞으로도 학생들과 교사들이 스마트한 학습 환경을 조성할 수 있도록 다양한 혜택과 유용한 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

