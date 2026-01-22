SDT, KETI 신뢰성연구센터에 액침냉각 솔루션 공급

차세대 반도체 열 관리 연구 지원

양자표준기술 전문기업 SDT는 한국전자기술연구원(KETI) 신뢰성연구센터에 고성능 액침냉각 솔루션 '아쿠아랙(AquaRack)'을 공급했다고 22일 밝혔다.

이번 공급은 차세대 반도체 부품의 열 관리 및 신뢰성 테스트 환경을 한 단계 고도화하기 위해 추진됐다. 그동안 일부 연구 현장에서는 전용 장비의 부재로 인해 단순 용기에 액침유를 채워 테스트를 진행하는 등 정밀한 온도 제어와 데이터 확보에 어려움을 겪어왔다.

KETI 신뢰성연구센터가 도입해 운영 중인 SDT의 액침냉각 솔루션 ‘아쿠아랙(AquaRack)’. SDT

SDT는 이러한 문제를 해결하기 위해 KETI 신뢰성연구센터의 연구 목적에 맞춰 하드웨어와 인터페이스를 최적화한 맞춤형 모델을 제공했다. 규격화된 서버뿐만 아니라 소형 발열 칩 등 다양한 실험체를 수용할 수 있도록 '전용 고정 브라켓'을 특수 제작하고, 연구원들이 칩의 상태와 액침 과정을 실시간으로 육안 확인할 수 있도록 장비 전면을 투명하게 개조해 연구 편의성을 대폭 강화했다.





SDT 윤지원 대표는 "SDT는 연구자들이 실험 과정에서 겪는 불편함을 최소화하고, 연구 본연의 과제에만 집중할 수 있도록 돕는 인프라 파트너"라며 "앞으로도 연구 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 솔루션을 통해 국내 차세대 반도체 및 양자 기술 연구 생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

