SDT, KETI 신뢰성연구센터에 액침냉각 솔루션 공급

차세대 반도체 열 관리 연구 지원
양자표준기술 전문기업 SDT는 한국전자기술연구원(KETI) 신뢰성연구센터에 고성능 액침냉각 솔루션 '아쿠아랙(AquaRack)'을 공급했다고 22일 밝혔다.
이번 공급은 차세대 반도체 부품의 열 관리 및 신뢰성 테스트 환경을 한 단계 고도화하기 위해 추진됐다. 그동안 일부 연구 현장에서는 전용 장비의 부재로 인해 단순 용기에 액침유를 채워 테스트를 진행하는 등 정밀한 온도 제어와 데이터 확보에 어려움을 겪어왔다.
SDT는 이러한 문제를 해결하기 위해 KETI 신뢰성연구센터의 연구 목적에 맞춰 하드웨어와 인터페이스를 최적화한 맞춤형 모델을 제공했다. 규격화된 서버뿐만 아니라 소형 발열 칩 등 다양한 실험체를 수용할 수 있도록 '전용 고정 브라켓'을 특수 제작하고, 연구원들이 칩의 상태와 액침 과정을 실시간으로 육안 확인할 수 있도록 장비 전면을 투명하게 개조해 연구 편의성을 대폭 강화했다.
SDT 윤지원 대표는 "SDT는 연구자들이 실험 과정에서 겪는 불편함을 최소화하고, 연구 본연의 과제에만 집중할 수 있도록 돕는 인프라 파트너"라며 "앞으로도 연구 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 솔루션을 통해 국내 차세대 반도체 및 양자 기술 연구 생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
