서울 인구… '탈서울' 줄고 2030 청년인구 늘었다

시, 24년간 통계 '인구이동 분석' 공개

순유출 11만에서 4만으로 크게 감소

2019년 이후 청년인구 전입숫자 증가

지난 24년 동안 서울을 떠난 사람의 숫자는 줄어들고 2019년부터는 20∼30대 청년들의 서울 전입 숫자가 더 많은 것으로 나타났다.

서울시는 22일 서울 인구의 이동 규모와 방향, 전입 사유, 연령대별 이동 특성 등 구조적 변화를 종합적으로 분석한 '서울시 인구이동 분석'을 발표했다. 이번 분석은 읍면동 경계를 넘어 이뤄진 거주지 이동을 대상으로 한 국가데이터처 국내이동통계 마이크로데이터를 활용해 이뤄졌다.

22일 서울시가 발표한 '서울시 인구이동 분석'에 따르면 지난 24년 동안 서울을 떠난 사람의 숫자는 줄고 2019년부터는 20∼30대 청년들의 전입 숫자가 더 많았다. 사진은 광화문 출근길 모습. 연합뉴스

분석 결과 서울시에 전입한 인구에서 전출한 숫자를 뺀 '순이동'은 전출이 전입보다 많은 순유출이 유지됐다. 다만 2024년 순유출은 4만4692명으로, 2001년의 순유출 11만3949명보다 크게 줄었다.

서울 전체 전입자 가운데 서울 내 다른 지역에서 옮겨온 비중은 2001년 72.2%에서 2024년 64.9%로 작아진 것과 대조적으로 타 시도에서 서울로 전입한 비중은 2001년 27.8%에서 2024년 35.1%로 커졌다.

특히 2019년 이후로는 20∼30대가 서울시에서 타 시도로 전출한 인원보다 타 시도에서 서울시로 전입한 숫자가 더 많았다. 과거에는 순유출이었다가 2019년 순유입 1만9000명으로 전환했고 이후 2021년을 제외하면 모두 순유입을 기록했다.

2024년 기준 서울로 전입한 타 시도 인구는 경기에서 전입한 이들이 53%로 가장 많았다. 이어 인천은 7.7%였다. 서울에서 경기도로 순유출은 2021년 12만명에서 2024년 6만명으로 감소했다.

경기에서 서울로 전입한 사유 중 '직업'은 2013년 24.2%에서 2024년 30.6%로 가장 많이 늘었다. '주택'은 2013년 32.5%에서 2024년 20.5%로 감소했다. 20∼30대는 2024년 기준 39.2%가 직업 때문에 경기에서 서울로 전입했는데, 이는 2013년 29.8%보다 크게 늘었다.

서울 전입자 가운데 1명이 이동한 건수는 2024년 전체 전입의 79.8%로 대부분을 차지했다. 이는 2001년의 57.7%보다도 크게 늘어난 규모다. 1인 이동자 중 19∼39세가 68.8%였고 이들의 주요 전입 사유는 '직업'이 36.5%, '가족'이 22.7%를 차지했다.





강옥현 서울시 디지털도시국장은 "서울로의 인구 유입은 규모보다 전입 목적과 이동 방식의 변화에 주목할 필요가 있다"며 "개인 단위 전입과 청년층 유입이 확대되는 추세에 맞춰 인구이동 데이터를 기반으로 정책 분석과 도시 전략 수립의 정밀도를 높여 나가겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

