"생체 지표 분석해 맞춤 마사지 추천"…바디프랜드, '다빈치 AI' 출시

광혈류측정 센서로 주요 생체 지표 측정

성별·나이·별자리 맞춤 프로그램도 제공

바디프랜드가 AI 헬스케어로봇 '다빈치 AI'를 출시했다고 22일 밝혔다.

바디프랜드 AI 헬스케어로봇 ‘다빈치 AI’ 제품 이미지. 바디프랜드

다빈치 AI는 사용자의 실시간 생체 데이터를 측정·분석해 인공지능(AI)이 가장 적합한 마사지 프로그램을 추천해주는 제품이다. 사용자는 마사지를 받으며 태블릿 리모컨으로 피로도 지수 등 생체 지표를 확인할 수 있고, AI가 마사지 프로그램을 추천한 이유도 볼 수 있다.

다빈치 AI는 광혈류측정(PPG) 센서로 심박수·심박 변이도·산소포화도 등 주요 생체 지표를 측정한다. 측정된 지표를 분석해 사용자의 피로도와 긴장도를 파악하고, AI가 이를 회복시킬 수 있는 최적의 마사지 프로그램을 제안한다.

측정된 심박수와 심박 변이도에 따라 템포(BPM)를 5단계까지 조절해 음악을 들려주는 '심박 동조 음악 케어' 기능도 제공한다. 생체 지표 데이터는 대시보드 형태로 제공해 꾸준히 자신의 건강 상태를 추적·관리할 수 있다.

사용자의 성별·나이·키·몸무게를 기반으로 한 AI 추천 마사지도 받을 수 있다. 사주(四柱), 별자리 등 기질 정보들을 통해 마사지를 추천·제공하는 기능도 적용됐다.

중요한 개인 신체 데이터가 담긴 만큼 보안과 안전도 강화했다. 10.4인치 태블릿에 사용자 얼굴 인식과 PIN 로그인 방식을 도입했고, 안전 센서를 총 17개 설치해 안전성도 강화했다.





바디프랜드 관계자는 "다빈치 AI는 헬스케어로봇에 생체 신호를 분석해 최적의 솔루션을 제공하는 AI 기능이 더해진 제품"이라며 "현대인에게 생체 데이터를 관리하고 개인별 맞춤 솔루션을 제공해 회복을 돕는 혁신적인 제품"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

