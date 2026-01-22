"AI가 탐색부터 결제까지"…LG CNS, 한국은행과 'AI 디지털화폐 자동결제' 실증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최초로 AI 디지털화폐 자동결제 실증

에이전틱 AI가 상품 탐색·구매 결정

디지털화폐 플랫폼 연계…예금토큰 활용 자동결제

LG CNS, 한은 CBDC 주사업자…지난해 테스트도

LG CNS(LG씨엔에스)는 한국은행과 함께 인공지능(AI)이 상품 탐색부터 구매 결정, 결제까지 수행하는 에이전틱 AI 기반 디지털화폐 자동결제 시스템을 국내 최초로 실증했다고 22일 밝혔다.

이번 실증은 한국은행이 지난해부터 진행 중인 '프로젝트 한강'의 일환이다. 예금 토큰(은행 예금을 디지털화한 토큰 형태의 화폐)이 유통되는 디지털화폐 플랫폼을 활용해 AI가 상거래 전 과정을 자율적으로 수행하는 결제 인프라를 구현했다는 점에서 의미가 있다는 게 LG CNS의 설명이다.

LG CNS 본사 전경. LG CNS 제공

여기에 블록체인 기반의 디지털화폐를 활용한 AI 자동결제의 안정성과 효율성을 검증해 향후 디지털화폐의 활용 확대 가능성도 확인했다.

LG CNS와 한국은행은 이번 실증에서 디지털 콘텐츠 크리에이터를 가상의 페르소나로 설정하고 콘텐츠 제작을 위해 여러 플랫폼에서 콘텐츠 소스를 구매하는 환경을 가정했다. 이를 바탕으로 AI 에이전트가 상품 탐색과 비교, 구매 결정까지 수행하는 자동화 시나리오를 구현하고 기술적 안정성과 실효성을 검증했다.

실제로 디지털 크리에이터들은 이미지나 음원 등을 구매할 때 여러 플랫폼에서 로그인과 결제를 반복해야 하는 불편을 겪는다. 이 과정에서 콘텐츠의 가격이나 품질을 제대로 비교하지 못한 채 구매하기도 한다.

에이전틱 AI 기반 디지털화폐 자동결제 시스템은 이 같은 불편을 해소한다. 구매자·판매자 에이전트는 크리에이터가 필요로 하는 콘텐츠 소스를 자동으로 탐색·비교해 스스로 구매를 결정한다. 이 과정에서 사전에 설정된 조건 내에서 사용자에게 권한을 위임받아 디지털화폐로 결제까지 완료한다. 이는 AI가 소비자를 대신해 상품 검색부터 구매, 결제까지 수행하는 '에이전틱 커머스'의 하나다.

이 시스템은 구매자와 판매자 에이전트가 위임된 권한 범위 내에서 자율적으로 통신하도록 설계됐다. 에이전트 간 자동결제는 디지털화폐 플랫폼에서 구매자와 판매자의 전자지갑 간 예금 토큰이 이체되는 방식으로 이뤄진다.

한국은행은 향후 예금 토큰과 유사한 디지털화폐인 스테이블 코인 등을 결제 수단으로 지원할 수 있도록 연구를 지속할 계획이다. 거래 전 과정이 에이전틱 AI를 통해 자동화되면 사용자는 결제에 직접 나서지 않더라도 빠르고 편리한 거래 경험을 할 수 있다.

김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장(부사장)은 "에이전틱 AI 기술 기반으로 디지털화폐 자동결제 구조의 기술적 가능성을 확인했다"면서 "이를 바탕으로 한국은행이 미래 결제 인프라를 선제적으로 준비할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.





한편, LG CNS는 한국은행의 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 실험인 '프로젝트 한강'의 주사업자로 블록체인 관련 기술 개발과 플랫폼 구축을 담당하고 있다. LG CNS는 한국은행의 디지털화폐 플랫폼 구축을 완료하고 7개 참가 은행 고객 약 8만명을 대상으로 지난해 4월부터 6월까지 실거래 테스트를 진행했다. 현재 프로젝트 한강 후속 실거래 사업의 일환으로 '디지털화폐 플랫폼 기반 국고보조금집행 시범사업'을 준비 중이다.





