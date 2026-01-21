강한 바람에 애먹는 광양 산불…국가소방동원령 내려져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주택서 난 불 야산으로 번져

장비·가용인력 등 총동원

진화율 65%…주민 388명 대피

21일 오후 3시2분께 전남 광양시 옥곡면 백운산에서 불이 나 소방·산림 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 전남소방본부 제공

AD

전남 광양에서 발생한 산불이 강한 바람과 함께 진압에 어려움을 겪고 있다. 소방·산림 당국은 국가소방동원령 내리고 밤샘 작업에 나선 상태다.

21일 산림청과 전남소방본부 등에 따르면 이날 오후 3시2분께 광양시 옥곡면 주택(창고)에서 난 불이 야산으로 번져 현재까지 진화 작업 중이다.

소방 당국은 화재 46분 만인 이날 오후 3시48분께 소방 대응 1단계를 발령했으나, 거센 바람 등에 진화에 어려움을 겪으면서 오후 4시31분 소방 대응 단계를 2단계로 격상했다.

이후 소방·산림 당국은 오후 8시께 국가소방동원령을 내리고 야간 작업 체제로 전환했다. 국가 소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 발령된다.

산림 당국은 현재 공중 진화대, 산불재난 특수진화대 등 352명, 고성능 산불 진화 차량 등 장비 68대를 투입, 야간 진화에 집중하고 있다. 이날 오후 9시 기준 산불 영향 구역은 42.37㏊, 화선 길이는 3.8㎞로 이 중 2.5㎞는 진화가 완료돼 진화율은 65％다. 불로 인해 임야 15㏊가 피해를 본 것으로 추정된다.

전남도 관계자는 "가용인력과 장비를 최대한 투입해 불이 확산하는 것을 막고 있다"고 밝혔다.





AD

한편 이번 산불로 인한 인명 피해는 현재까지 없는 것으로 전해졌다. 다만 주민 388명이 피신한 것으로 알려졌다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>