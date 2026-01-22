본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"韓 매력적인 시장" CES 휩쓴 혁신기업들…'AI·로봇' 글로벌 관심 집중

박준이기자

입력2026.01.22 13:40

수정2026.01.22 14:21

시계아이콘02분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

CES AI 혁신 플라자 참여사 인터뷰
'AI·로봇' 등 혁신상 60% 韓 기업
美투자사 "韓 제조 기반 산업 강점"

지난 9일(현지시간) 막을 내린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에 참가한 한국 기업들이 인공지능(AI)과 로봇 등 혁신 분야로 글로벌 기업들의 주목을 받았다. 행사가 끝나고도 이들 기업에 대한 관심은 뜨거웠다. 산업통상부와 코트라(KOTRA)가 21일 서울 코엑스에서 개최한 'CES AI 혁신 플라자'에서 참가 기업들과 글로벌 투자사의 이야기를 들어봤다.


만드로 "손에 집중…의수부터 휴머노이드까지"
"韓 매력적인 시장" CES 휩쓴 혁신기업들…'AI·로봇' 글로벌 관심 집중 이상호 만드로 대표가 21일 서울 코엑스에서 열린 'CES AI 혁신 플라자'에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 박준이 기자.
AD

로봇 의수 제작 기업 만드로는 이번 CES에서 실제 사람 손 크기로 자유롭게 회전하고 움직이는 손목 관절을 가진 로봇 의수 '마크 7X'로 접근성과 지속가능성 부문 혁신상을 받았다. 이날 행사장에서도 영화 스타워즈 광선검을 들고 자유자재로 손목과 손가락을 움직이는 로봇 핸드가 입구에서부터 관람객들의 시선을 사로잡았다.


이상호 만드로 대표는 이날 아시아경제와 만나 "2015년에 한 양손 절단 장애인이 올린 커뮤니티 글을 보고 회사를 만들었다"며 "의수가 필요한데 혹시 3D 프린터로 만들 수 있느냐는 질문에서 출발했다"고 말했다. 당시 의수 가격은 한 손당 5000만원대. 평범한 사람들도 쓸 수 있는 저렴한 의수를 만들어보자는 것이 사업을 시작하게 된 계기였다.


의수 제작에서 시작한 사업은 로봇용 핸드 제작까지 확장됐다. 모터부터 감속기, 액추에이터까지 직접 만들다 보니 로봇에도 활용할 수 있는 저렴한 핸드가 탄생한 것이다. 이 대표는 "400만~500만원이면 핸드를 만들 수 있고, 손을 바꿔 낄 수 있으니 휴머노이드 로봇에 바로 접목할 수 있다"며 "우리가 모든 기술을 다 갖고 있으니 재료비와 인건비밖에 안 들어간다. 중국 핸드 제품보다 저렴하다"고 강조했다.


"韓 매력적인 시장" CES 휩쓴 혁신기업들…'AI·로봇' 글로벌 관심 집중 의수 제작 기업 만드로의 로봇 핸드 제품 '마크 7X'. 박준이 기자.

만드로는 이번 CES에서 글로벌 로봇 제조, 반도체 생산 업체 등 다양한 업체들의 러브콜을 받았다. 그는 "휴머노이드를 1년에 100대 이상, 3년에 400대 정도를 생산하는 이탈리아의 '오버소닉'이라는 회사와 휴머노이드용 로봇 손 공급을 위한 협업을 시작했다"고 설명했다.


이 대표는 "돈이 없어서 의수를 쓰지 못하는 사람은 없어야 한다는 것이 우리의 방향성"이라며 "이제는 손이 필요하다면 무조건 찾게 되는 회사가 되고 싶다"고 목표를 밝혔다.


美 100만 달러 투자받은 리바이오
"韓 매력적인 시장" CES 휩쓴 혁신기업들…'AI·로봇' 글로벌 관심 집중 이중진 리바이오 대표가 21일 서울 코엑스에서 열린 'CES AI 혁신 플라자'에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 박준이 기자.

또 다른 혁신상 수상 기업 리바이오는 AI 기반 수질 예측 기술과 센싱 플랫폼을 개발하는 업체다. 의학기기 분야에서 20년간 근무 후 회사를 창업한 이중진 리바이오 대표는 가정에서 헬스케어에 도움이 될 만한 요소들을 찾으면서 '물'을 떠올렸다.


리바이오는 눈에 보이지 않는 수질 위험을 AI 기반 디바이스를 통해 진단하는 기술로 디지털 헬스케어 부문 혁신상을 받았다. 특히 이번 CES에서 미국 의료기기 전문 유통 기업인 벡터네이트(Vetonate)로부터 100만 달러의 투자를 유치하기도 했다.


"韓 매력적인 시장" CES 휩쓴 혁신기업들…'AI·로봇' 글로벌 관심 집중 리바이오의 AI 기반 가정·시설용 수질·헬스 디바이스 'AQUAL Pro S'와 수질 측정 화면. 박준이 기자.

이 대표는 "지난해 CES에서 일반 소비자들의 관심을 받았다면, 올해엔 투자자들과 바이어들의 니즈가 많았다"고 밝혔다. 리바이오는 중국 가전업체 미디어(Midea), 프랑스 정수 처리 솔루션 업체 베올리아(Veolia) 등 글로벌 업체들과 협업 논의를 진행했다. 그는 "올해는 약 20억원의 매출을 달성할 것으로 예상 중"이라고 전했다.


리바이오는 올해 미국 네바다주에 법인을 설립할 계획이다. 이 대표는 "현지 호텔들을 대상으로 수질 규제가 강화됨에 따라 호텔을 대상으로 물 관리 시스템을 제공하고 정보를 디지털화하는 작업을 목표로 하고 있다"며 "관련 산업으로 다양하게 확장할 계획"이라고 말했다.


美 투자사 "韓 AI·로봇 매력적인 시장"
"韓 매력적인 시장" CES 휩쓴 혁신기업들…'AI·로봇' 글로벌 관심 집중 야마나카 쇼(Yamanaka Sho) 세일즈포스 벤처스 아시아 담당 책임 투자자가 21일 서울 코엑스에서 열린 'CES AI 혁신 플라자'에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 박준이 기자.

야마나카 쇼(Yamanaka Sho) 미국 세일즈포스 벤처스 아시아 담당 책임 투자자는 "이번 CES에 한국 기업들이 많이 참가한 것으로 안다"며 "AI와 로봇 분야에서 한국의 스타트업들이 굉장히 글로벌하고, 한국 정부와 산업계의 지원도 많이 이뤄지고 있다고 들었다"고 밝혔다. 그러면서 "스타트업 전체가 시스템적으로 매력적인 시장이라는 인상을 받았다"고 덧붙였다.


이번 CES에서 주목을 받은 로봇 산업에 대해서 그는 앞으로도 발전 가능성이 크다고 봤다. 쇼 책임은 "인력 부족이 어디에서나 굉장히 심각해지고 있고, AI 기술 발전이 빠르게 진행되면서 로봇이나 기계가 할 수 있는 일이 크게 늘고 있다"며 "로봇 산업은 다양한 산업 영역에서도, 가정용 영역에서도 크게 발전할 수 있는 기대가 큰 시장"이라고 말했다.


쇼 책임은 "특히 한국은 반도체뿐만 아니라 하드웨어에서도 강점이 있기 때문에 좋은 회사가 나올 수 있는 산업적 토양이 갖춰져 있다고 생각한다"며 "정부도 상당히 두텁게 지원하고 있고, 삼성전자나 SK 같은 대기업이 스타트업과 협업하거나 지원하는 구조가 있다"고 강조했다. 이어 "AI 산업에서 그런 인상을 받았고, 로봇 분야에서도 같은 방향으로 가고 있는 것 같다"고 부연했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 "세일즈포스는 마크비전, 셀렉트스타라는 한국의 AI 스타트업에 투자하고 있다"며 "그런 회사들의 일본, 미국 등 해외 진출을 계속해서 지원하고 싶다"고 말했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2110:09
    한국 흉내내는 J뷰티…"K뷰티, 고성장세 꺾일 것"⑧
    한국 흉내내는 J뷰티…"K뷰티, 고성장세 꺾일 것"⑧

    어재선 코스맥스재팬 법인장은 "K-뷰티는 올해 상반기까지 손 쓰지 않으면 하반기부터 (성장세가) 꺾일 것"이라고 경고했다. 어 법인장은 지난달 일본 도쿄 니혼바시역 인근 코스맥스재팬 사무실에서 진행한 아시아경제와의 인터뷰를 통해 "K뷰티가 일본에서 '잘된다'는 안일한 생각으로 접근하면 큰일 날 수 있다"면서 이같이 말했다. K뷰티가 현재 일본에서 '일상'으로 자리잡은 소비재지만, '가성비(가격 대비 성능)'를 갖춘 일

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기