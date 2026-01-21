인천 청라에 문화·관광복합단지 개발…케슬러 컬렉션과 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호텔·K콘텐츠 타워·아래나 등 'I-CON 시티' 조성

인천 청라국제도시에서 문화·관광 복합단지 '청라 아이콘(I-CON) 시티'를 개발하는 사업이 추진된다.

인천경제자유구역청은 21일 인천시청에서 미국 유명 호텔 체인 케슬러 컬렉션, 한국토지주택공사(LH)와 청라 아이콘 시티 프로젝트 추진을 위한 양해각서를 체결했다.

아이콘 시티 사업은 글로벌 콘텐츠 기업들을 유치해 영상·문화산업을 육성하는 인천시의 'K-콘랜드' 프로젝트에 맞춰 청라 투자유치 용지 26만㎡에 문화·관광 복합단지를 개발하는 내용이다.

사업자 측은 럭셔리 부티크 호텔과 리조트·콘도미니엄을 비롯해 라이브 뮤지엄, K콘텐츠 타워, 시각 특수효과(VFX) 스튜디오, 아레나, 시니어하우스 등을 조성할 계획이다.

21일 인천시청에서 열린 '청라 I-CON City' 양해각서 체결식에서 (왼쪽부터)리차드 케슬러(Richard C. Kessler) 케슬러 컬렉션 회장과 유정복 인천시장, 강오순 한국토지주택공사(LH) 지역균형본부장이 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

AD

이번 사업에는 케슬러 컬렉션, 다올자산운용, 갤럭시코퍼레이션 등이 전략적 출자자로 참여하고, SK증권과 포스코이앤씨는 각각 재무와 건설 분야를 맡는다. 갤럭시코퍼레이션은 K콘텐츠 타워, VFX 스튜디오, 상설 아레나 공연장을 직접 운영할 계획이다.

사업 대표사인 케슬러 컬렉션은 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 호스피탈리티(숙박·관광) 전문기업으로 호텔, 리조트, 레스토랑 등 숙박·관광 시설을 지역의 대표 문화 복합시설로 개발·운영해왔다.

특히 도시의 역사와 문화를 현대적으로 재해석하고 예술적 감각을 더한 독창적인 시설을 개발하는 기업으로 정평이 나 있다. 주요 개발 사례로는 애틀랜타 사바나 지역의 폐허가 된 발전소를 엔터테인먼트 구역으로 탈바꿈시킨 '플랜트 리버사이드 디스트릭트'가 있다.

케슬러 컬렉션 창립자인 리처드 케슬러(Richard C. Kessler) 회장은 "인천은 케슬러 컬렉션의 아시아 진출에 중요한 거점이 될 것"이라며 "청라의 잠재력과 케슬러의 독창적인 콘셉트를 결합해 아시아 대표 문화·관광·콘텐츠 복합 단지를 조성하겠다"고 말했다.





AD

유정복 인천시장은 "케슬러의 투자는 인천의 문화예술 생태계 구축에 중요한 촉매제가 될 것"이라며 "청라의 문화·관광·콘텐츠 인프라를 고도화하기 위해 관계 기관·기업과 적극적으로 협력하겠다"고 밝혔다.

청라 I-CON 시티 조감도. 인천경제자유구역청 제공





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>