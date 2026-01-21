SNT에너지, 美 파워젠 인터내셔널 전시 참가 … '발전' 분야 글로벌 확장

경남 창원에 본사를 둔 SNT에너지가 미국에서 열린 세계 최대 규모 발전 분야 전시회에서 기술력을 선보이고 있다.

SNT에너지는 현지 시각 1월 20일부터 3일간 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열린 '파워젠 인터내셔널 2026(POWERGEN International 2026)에 참가 중이라고 21일 밝혔다.

이 행사는 액화천연가스(LNG) 발전부터 원자력, 재생 에너지 분야 전반을 아우르는 세계 최대 규모 발전 전시회로 주요 발전사, 글로벌 EPC 사, 대규모 에너지 수요기업, 각종 기자재 업체 등 80여개 국가에서 500개 이상 기업이 참가했다.

'파워젠 인터내셔널 2026' 전시장 내 SNT에너지 부스. SNT에너지 제공

SNT에너지는 이번 행사에서 LNG 복합화력 발전(HRSG)과 원자력 발전 핵심 보조기기인 복수기(Surface Condenser)에 대한 글로벌 협력 관계를 넓힐 방침이다.

앞서 SNT에너지는 1990년 국내 최초로 HRSG 핵심부품인 고주파 핀 튜브 국산화에 성공한 후 독자 설계 능력과 생산기술을 갖추고 국내외 시장에 HRSG를 납품해 왔다.

2014년에는 호주 익시스(Ichthys) LNG 생산 프로젝트에 국내 최초로 슈퍼 모듈(Super Module) 방식의 HRSG를 납품하면서 기술력을 인정받았다.

'슈퍼 모듈 방식'은 HRSG 전체를 조립한 뒤 운송해 발전소 현장에 바로 설치하는 방식으로 현장 시공 기간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있다는 게 특장점이다.

2014년 6월 마산항을 통해 수출한 SNT에너지의 HRSG 슈퍼 모듈. SNT에너지 제공

SNT에너지는 지난해 설립한 미국 루이지애나 공장을 기반으로 HRSG 및 복수기(Surface Condenser)의 미국 현지 생산은 물론 미국 내 기존 발전소에 대한 유지 보수 및 각종 애프터서비스(AS) 등 사업을 다각적으로 확장할 방침이다.

이를 통해 발전사업을 세계 시장점유율 1위인 기존의 화공사업(Air Cooler)에 이은 회사의 핵심 사업으로 자리매김할 계획이다.

아울러 2023년 달러·원 환율이 1300원대를 밑돌 당시 진행된 여러 해외 HRSG 입찰 과정에서 환율 상승 가능성을 입찰 가격에 적극적으로 반영하지 않아 수주에 실패한 경험을 바탕으로 향후 해외 및 국내 수주 경쟁 전략을 전환한다.





SNT에너지 관계자는 "이번 파워젠 행사를 통해 인공지능(AI) 시대 전력난 극복을 위한 글로벌 발전업계의 흐름에 함께 하고 미국, 일본, 폴란드, 베트남, 대만, 중동, 중앙아시아 등 세계 HRSG 시장에 다각적으로 대응해 나갈 것"이라고 말했다.





