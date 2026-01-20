정부, 美핵심광물 232조 조치에 '공동 대응체계' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2차 자원안보협의회 개최

민관 TF 통해 영향 분석·업계 의견 수렴

김정관 산업통상부 장관(오른쪽 두번째)이 20일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 제2차 자원안보협의회에서 인사말을 하고 있다. 사진=산업통상부 제공

정부가 미국의 무역확장법(제232조) 핵심광물 조치와 글로벌 공급망 논의 변화에 대응하기 위해 관계부처 협의에 속도를 내고 있다.

산업통상부는 20일 오후 무역보험공사에서 김정관 장관 주재로 '제2차 자원안보협의회'를 열고, 지난 15일 발표된 미국의 핵심광물 관련 무역확장법 제232조 조치와 핵심광물 협정 논의 동향을 공유·점검했다고 밝혔다.

정부는 자원안보 상황 변화에 신속히 대응하기 위해 자원안보협의회 산하에 실장급 실무회의를 두고 관계부처 간 조율 체계를 가동하고 있다. 핵심광물 조달 및 공급망 안정과 직접 연계되는 전략 사안에 대해 부처별 정보·입장을 공유하고 대응 전략을 마련하는 역할을 맡는다.

정부는 주요국 간 핵심광물 공급망 협의가 국내 산업에 미칠 파급을 분석하기 위해 확대 개편된 '민관합동 산업안보 공급망 TF'를 활용해 업계 의견을 긴밀히 수렴할 방침이다. 해당 TF는 지난 8일 출범했으며, 주요 업종별 기업과 관련 협회를 포함하는 형태로 구성됐다.





김 장관은 "최근 핵심광물 공급망 논의가 우리 산업에 광범위한 영향을 미칠 수 있어 치밀한 대응이 필요하다"며 "관계부처와의 긴밀한 협의를 통해 종합 대응체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

