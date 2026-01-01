이정환, 이젠 톱 10…'목표는 더 높이'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식 출전

지난주 두바이 인비테이셔널 공동 33위 선전

DP월드투어 순조로운 적응 좋은 성적 기대

이정환이 톱 10 진입에 도전한다.

22일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 에미리츠 골프클럽(파72·7439야드)에서 열리는 DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만달러)에 출격한다. 한국 선수로는 유일하게 출전 선수 명단에 이름을 올렸다.

이정환이 히어로 두바이 데저트 클래식에서 우승에 도전한다. DP월드투어 제공

이정환이 바로 한국프로골프(KPGA) 투어에서 통산 3승을 거둔 선수다. 지난해 10월 KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관한 제네시스 챔피언십에서 우승해 올해부터 유럽 무대에서 뛰고 있다.

그는 DP월드투어에서 빠르게 적응하고 있다. 작년 11월 네드뱅크 던힐 챔피언십에서 공동 23위를 차지했고, 지난주 두바이 인비테이셔널에서도 공동 33위에 이름을 올렸다. 올해 그린 적중 시 홀당 퍼팅수 1.71개(21위), 벙커 세이브율 87.50%(5위)를 기록했다. 50.98%의 티샷 정확도(110위)만 높인다면 톱 10도 노려볼 수 있는 흐름이다.





올해 대회엔 특급 스타들이 대거 등판한다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드), 3위 토미 플리트우드(잉글랜드)가 나선다. LIV 골프 소속인 더스틴 존슨과 패트릭 리드(이상 미국), 티럴 해턴(잉글랜드) 등도 출전한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

