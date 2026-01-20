본문 바로가기
이찬진 "PEF, 단기차익 넘어 생산적 금융 역할 해야"

유현석기자

입력2026.01.20 15:05

금감원 PEF 운용사 CEO 간담회 개최

이찬진 금융감독원장이 기관전용 사모펀드(PEF) 업계 최고경영자(CEO)들과 직접 만나 신뢰 회복과 생산적 금융 역할 강화를 강조했다.


이찬진 "PEF, 단기차익 넘어 생산적 금융 역할 해야" 연합뉴스
금융감독원은 20일 이찬진 금감원장 주재로 12개 기관전용 사모펀드 운용사 CEO와 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회에서는 PEF의 사회적 책임과 내부통제 강화, 모험자본 공급 활성화 방안 등을 논의했다.


이찬진 원장은 모두발언에서 PEF 산업은 지난 20여년간 기업 구조개선과 성장기업 발굴을 통해 국내 자본시장의 중요한 축으로 자리매김했다고 평가했다. 그러면서 그간 축적된 투자 경험과 경영 혁신 역량, 글로벌 네트워크는 국내 기업의 경쟁력 제고에 큰 기여를 해왔다고 설명했다.


다만 "최근 발생한 일부 운용사의 불법·부당한 행위로 인해 시장질서가 문란해지고, 투자자 이익이 침해됨에 따라 PEF 산업 전반에 대한 사회적 신뢰가 크게 훼손됐다"며 "시장 공정성과 신뢰를 해치는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 것"이라고 강조했다.


그러면서 감독 기조에 대해서는 '핀셋 검사'를 통해 균형을 맞추겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "리스크가 집중된 영역을 중심으로 점검하는 핀셋 검사를 통해 시장 부담은 최소화하겠다"면서도 "준법감시 지원과 컨설팅 등을 통해 운용사들의 자율규제 역량과 내부통제 수준을 높이는 노력도 병행하겠다"고 설명했다.


이 원장은 생산적 금융으로의 전환 시기를 맞아 PEF 업계가 수행해야 할 역할을 구체적으로 제시했다. 그는 "과도한 차입이나 복잡한 거래 구조보다는 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하고, 경영 혁신을 통해 기업 가치를 높이는 투자 문화가 정착돼야 한다"며 "건전성과 투명성에 기반한 투자 관행을 통해 PEF 업계가 생산적 금융으로의 전환을 이끄는 핵심 역할을 수행해달라"고 당부했다.


내부통제와 사회적 책임에 대한 주문도 이어졌다. 그는 "시장 신뢰는 제도 개선만으로 완성되는 것이 아니라 구성원들의 자발적인 윤리의식이 뒷받침될 때 비로소 완성된다"며 CEO들의 각별한 관심을 요청했다. 또한 "자본시장의 핵심 이해관계자로서 고용 안정과 기업의 지속 가능한 성장 등 사회적 책임을 다하는 투자 관행을 정착시켜 달라"고 강조했다.


아울러 단기 수익 중심의 투자에서 벗어나 모험자본 공급자로서의 역할을 강화해달라는 메시지도 내놨다. 그는 "그동안 축적된 역량을 바탕으로 대규모 자본과 경영 노하우를 제공하는 모험자본 공급자로 거듭나기를 기대한다"며 "기업의 중장기 경쟁력 제고와 유망 기업 발굴에 적극 나서 달라"고 말했다.


이날 참석한 PEF 운용사 CEO들은 감독 당국과 업계가 함께 PEF의 역할과 발전 방향을 논의한 의미 있는 자리였다고 평가했다. 이들은 생산적 금융으로의 전환 필요성에 공감하면서, 국민성장펀드 등을 통한 국가 핵심 산업 육성에도 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 해외 PEF와 동일·유사한 투자에 대해 국내 운용사만 불리한 규제를 받지 않도록 형평성 있는 제도 설계가 필요하다는 의견도 제시했다.


금감원은 간담회에서 제기된 업계의 다양한 의견을 향후 감독·검사 방향과 제도 개선에 충실히 반영할 예정이다. 이 원장은 "투자자 이익 보호와 사회적 책임을 투자·운용 전반의 핵심 가치로 삼아달라"며 "금융감독원도 시장 신뢰 회복과 산업 성장이 조화를 이룰 수 있도록 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

