시흥시, 청년도전지원사업 참여자 156명 모집…최대 350만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장기 미취업 청년에 맞춤형 프로그램 제공

경기도 시흥시는 취업과 사회 진출에 어려움을 겪고 있는 청년들의 도전을 지원하기 위한 '청년도전지원사업' 참여자 156명을 모집한다.

AD

이 사업은 장기간 취업이나 교육·직업훈련에 참여하지 않은 청년들에게 맞춤형 프로그램을 제공해 구직 의욕을 높이고 사회 진출을 돕는 것이다. 참여자에게는 ▲밀착 상담 ▲사례관리 ▲자신감 회복 ▲진로 탐색 ▲취업역량 강화 등을 단계별로 지원한다.

모집 대상은 ▲최근 6개월 이상 취업·교육·직업훈련 이력이 없는 청년 ▲자립 준비 청년 ▲청소년 쉼터 입·퇴소자 ▲북한 이탈 청년 등이다. 희망자는 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 과정 중 하나를 선택해서 참여할 수 있다. 프로그램 이수자에게는 참여 과정에 따라 최소 50만원에서 최대 350만원까지 참여 수당 및 인센티브도 지급한다.

희망자는 시흥시청 누리집 내 공고문을 참고해 연중 상시 신청하면 된다. 자세한 사항은 시흥시청 일자리경제과 또는 사단법인 가치있는누림시흥지부로 문의하면 된다.





AD

정호기 시흥시 경제국장은 "구직에 어려움을 겪는 청년들이 이번 사업으로 자신감을 회복하고 다시 사회로 나아갈 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 청년들이 노동시장에 안정적으로 재진입할 수 있도록 적극적으로 지원 정책을 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>