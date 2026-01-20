본문 바로가기
"세상이 흔들릴 맛" 뉴욕 미드타운 직장인 줄 세운 K고구마

윤슬기기자

입력2026.01.20 11:43

샐러드 한그릇 3만원…높은 뉴욕 물가에
군고구마로 끼니 해결하는 직장인들

점심 물가 상승에 부담을 느낀 미국 뉴욕 맨해튼 직장인들 사이에서 한국식 군고구마가 '가성비 점심'으로 주목받고 있다.


"세상이 흔들릴 맛" 뉴욕 미드타운 직장인 줄 세운 K고구마 군고구마. 아시아경제DB
19일(현지시간) 미국 뉴욕포스트는 "맨해튼 미드타운의 직장인들이 치솟는 물가에 맞서 아무것도 곁들이지 않은 군고구마로 점심을 해결하고 있다"고 보도했다.

샐러드 한그릇에 3만원 살인적인 뉴욕 물가

보도에 따르면 최근 미드타운 일대의 시장과 카페, 길거리 노점에서는 버터나 소금 없이 구운 고구마를 사 먹는 직장인들을 쉽게 볼 수 있다. 점심시간에는 군고구마를 사려는 직장인들이 긴 줄을 늘어서는 진풍경이 연출되기도 한다.


뉴욕은 높은 물가로 악명 높은데, 패스트푸드 세트는 15달러(2만2000원)를 넘기고 샐러드 한 그릇이 20달러(3만원)에 달한다. 이 같은 상황 속 개당 몇 달러면 살 수 있는 군고구마는 직장인들의 '가성비' 점심이 됐다.

군고구마 영상 SNS서 유행…"마시멜로 같아"

군고구마에 대한 맛 평가도 긍정적이다. 펜 스테이션 인근 매장에서 고구마를 맛보는 영상을 올린 지역 미식가 '미스터 스파이스 가이 이츠'는 "마시멜로 같은 맛이 난다"며 "세상이 흔들릴 정도로 놀라웠다"고 평가했다. 한 인스타그램 이용자도 슈퍼마켓에서 산 따끈한 고구마를 바나나처럼 껍질을 벗겨 먹으며 "너무 달아 설탕에 찍어 먹으면 당뇨가 올 것 같다"고 말했다.


매체는 "겉보기에는 배급 식량처럼 보일 수 있지만, 군고구마는 일본·한국·중국에서는 겨울철 대표 간식"이라며 "편의점은 물론 길거리 화로에서도 쉽게 구할 수 있으며, 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감과 자연스러운 캐러멜화가 특징이다. 베타카로틴과 비타민C, 칼륨 등 영양소도 풍부해 추운 날씨에 간편한 건강 간식으로도 평가받고 있다"고 전했다.


"세상이 흔들릴 맛" 뉴욕 미드타운 직장인 줄 세운 K고구마 치즈 등을 곁들여 군고구마를 먹는 방법을 소개하는 인플루언서 코트니 쿡. 틱톡

한국식 군고구마를 서구권에서 주목하기 시작한 건 사회관계망서비스(SNS) 영향도 있다. 최근 조지아 출신 푸드 인플루언서 코트니 쿡은 최근 고구마 윗부분을 뜯어 치즈를 넣어 먹는 영상을 올려 틱톡에서 1000만회 이상의 조회 수를 기록했다. 그는 이를 '교사 점심'이라 부르며 "담백하고 포만감이 크다"고 소개했다.


코리아타운 32번가에 위치한 카페 '줄리(Julie)'는 대표적인 인기 매장이다. 이곳에서는 고구마가 오븐에서 천천히 회전하며 구워진다. 가격은 파운드당 7.99달러(1만2000원)로, 고구마 하나당 2~3달러 수준이다.


뉴욕포스트 시식단은 줄리의 고구마를 두고 "부드럽고 전분기가 풍부하며 캐러멜화된 껍질 안에 풍미가 가득 차 있다"고 평가했다. 온라인에서는 팔로워 15만 명 이상을 보유한 라이프스타일 전문가 비베카 차우도 이곳 고구마를 먹으며 "껍질이 정말 훌륭하다"고 극찬했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

