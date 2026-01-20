식문화 체험 등도 농촌융복합산업으로 지원…"농촌창업 활성화 취지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농식품부, 제3차 '농촌융복합산업 육성 및 지원 기본계획' 수립

농촌융복합산업 인증사업자, 2030년까지 4000개로 확대

K-미식벨트, 지역 관광자원과 연계해 관광 상품화

정부가 농촌 시설을 활용한 체류·휴양 프로그램과 식문화체험 등도 농촌융복합산업 인증 대상에 포함하는 등 농촌창업 정책 대상을 확대하기로 했다. 2024년 기준 2525개소(누적)인 농촌융복합산업 인증사업자 수를 2030년 4000개소로 확대하는 것이 목표다.

농림축산식품부는 이같은 내용을 담은 제3차 '농촌융복합산업 육성 및 지원 기본계획'을 수립했다고 20일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "최근 청년들의 농촌 창업 및 도시민의 라이프스타일 변화 등 트렌드 변화를 농촌 지역 경제 활성화에 적극적으로 활용할 필요가 있다는 상황 인식 하에 이번 계획을 수립했다"며 "이번 계획에는 농촌 창업·관광 활성화를 위한 중점과제 추진방향이 제시됐다"고 설명했다.

우선 다양한 형태의 농촌창업이 활성화될 수 있도록 농촌창업 정책 대상을 확대하고 지원을 강화한다. 현재 농산물 활용 경제활동 중심에서 다양한 농촌의 유·무형 자원을 활용한 경제활동까지 포함할 계획이다. 이를 위해 농촌 시설을 활용한 체류·휴양 프로그램과 식문화 체험, 지역 농특산물 브랜딩·마케팅 등의 경제활동도 농촌융복합산업 인증제에 신규로 포함할 예정이다.

권역별 농촌창업 네트워크를 구축하고, 간담회·성과공유대회 등 네트워킹의 장을 정례화해 농촌 창업가 간 정보 교류·공유 및 상호 연계가 확대되도록 지원할 계획이다. 아울러 농촌 창업 시 활용할 수 있는 지역의 유휴시설과 전통·문화유산, 식문화, 경관, 생태자원 등 다양한 자원을 조사해 정보를 제공하고, 농촌창업(농촌융복합산업) 성장 단계별 맞춤형 지원도 강화할 예정이다.

농촌관광 활성화를 위한 K미식, K컬처 등 다양한 농촌 부존자원 연계도 중점적으로 추진한다. K미식벨트를 지역 관광자원과 연계해 관광 상품화하고, 테마별 관광 지도를 제작·홍보할 계획이다. 또 농촌에서만 경험할 수 있는 K컬처 연계 관광자원과 K미식자원(전통·유행한식, 농가맛집 등)을 발굴하고 이와 연계한 관광 코스·상품도 개발할 계획이다. 농촌체험마을·시설과 동서트레일, 전통문화, 농가맛집, 찾아가는 양조장, 치유의숲 등 농촌의 다양한 관광자원을 연계한 광역 단위 농촌 관광벨트 모델을 개발해 운영하고, 농촌관광 트렌드(일상탈출·휴식·힐링 선호 등)를 반영해 다양한 테마별 관광 콘텐츠 및 상품 개발 지원도 확대할 예정이다.

농촌 관광·체험에 대한 국민 관심과 접근성 제고를 위한 다양한 방안도 추진한다. 농촌관광·자원을 소재로 대국민 농촌관광 홍보영상 경진대회, 국민과 함께 선정한 농촌스타마을 스탬프 투어 등 국민 참여형 콘텐츠 등을 제작·확산한다. 아울러 농촌관광 가는 주간(농촌관광 상품 할인, 홍보 이벤트 등)을 정례(계절별) 운영하고 '농촌관광 가는 주간'에 대한 국민 관심 및 운영 효과 제고를 위해 관계기관과도 적극적인 협업을 추진해 나갈 계획이다.

특히 인구감소지역에 대한 농촌관광 활성화 유도를 위해 인구감소 농촌을 포함한 권역 이동 시 농촌투어패스 가격 할인 등 혜택도 확대한다. 농촌의 대표 숙박시설인 농촌 민박의 품질 제고를 위해 농촌민박 관련 진입 제한 완화 및 식사 제공 범위 확대, 빈집 활용 민박사업 제도화 등을 담은 도농교류법 개정도 추진한다.





박성우 농식품부 농촌정책국장은 "이번 제3차 농촌융복합산업 육성 및 지원 기본계획의 중점 과제들을 적극적으로 이행해 실질적인 성과가 창출될 수 있도록 하겠다"며 "향후 농촌창업 지원체계 고도화 등 정책 발전을 위한 노력도 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

