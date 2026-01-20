본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

카카오벤처스 투자결산…"2025년 신규투자 90%, 최초 기관투자자로 참여"

김대현기자

입력2026.01.20 09:15

시계아이콘01분 17초 소요
언어변환

시드 프리A 단계 집중…"불확실성 뚫고 가능성에 베팅"
극초기 기업 투자부터 회수, 펀드 결성까지

카카오벤처스가 지난해 투자 혹한기 속에서도 공격적인 행보를 이어가며 벤처캐피털(VC)의 '초기 투자 선순환' 기능을 입증했다.


20일 카카오벤처스에 따르면 지난해 카카오벤처스는 초기 투자 시장이 크게 위축된 상황에서도 전체 신규 투자 중 첫 기관 투자 비중을 약 90%까지 유지하는 등 본연의 역할인 극초기 기업 발굴에 집중했다. 동시에 1300억원 규모의 자금을 회수하고 11번째 신규 펀드를 성공적으로 결성했다.

시드 투자부터 글로벌·인사이트풀까지…"생태계 호흡 강화"

지난해 카카오벤처스의 총 투자 건수는 27건으로, 전체 투자액은 약 207억원 규모다. 19건의 신규 투자가 진행됐으며 이 중 18곳이 시드 단계, 1곳이 프리 A 단계였다. 특히 신규 투자 대상 중 17곳에 대해 카카오벤처스가 최초의 기관 투자사로 참여하며 모험 자본으로서의 입지를 공고히 했다. 현재까지 카카오벤처스가 확보한 누적 패밀리 기업은 총 290여 곳에 이른다.


카카오벤처스 투자결산…"2025년 신규투자 90%, 최초 기관투자자로 참여"
AD

주요 투자 영역은 ▲IT(정보기술)·서비스(6건) ▲딥테크(9건) ▲디지털헬스케어(3건) ▲게임(1건) 등이었다. 인공지능(AI) 기술이 아직 침투하지 못한 일상의 비효율을 개선하는 팀과 글로벌 시장에서 성장 가능성이 높은 뷰티 스타트업 등에 주력했다. 딥테크 부문에서는 양자컴퓨팅과 차세대 배터리 같은 원천 기술뿐 아니라 제조 AX(AI전환) 및 피지컬 AI 팀을 주목했다. 디지털헬스케어와 게임 분야에서도 각각 의료 AI, AI 기반 게임 엔진 개발사를 새롭게 맞이했다.


글로벌 시장 진출 전략인 '고잉 글로벌'도 가시적인 성과를 냈다. 올리고스페이스와 자폰 등 북미에 기반을 둔 기업에 시드 투자를 단행하며 영역을 확장했다. 특히 달러스AI 투자에는 페어VC와 라이트스케이프파트너스 등 실리콘밸리의 유력 투자사들과 공동 참여해 현지 네트워크를 강화했다.

올해 韓강점 뚜렷한 영역 및 글로벌 원천 기술 공략

자금 회수와 펀드 운용 측면에서도 결실을 맺었다. 비상장 구주 매각 등을 통해 약 1300억원을 회수했다. 다수의 펀드가 청산을 앞둬 그 규모는 더욱 확대될 전망이다. 2016년 결성된 카카오성장나눔게임펀드는 멀티플 3배를 달성하며 성공적으로 청산됐다. 아울러 440억원 규모의 '스타트업 코리아 카카오 코파일럿 펀드'를 새롭게 결성해 미래 성장을 위한 동력을 확보했다.


올해는 '투 트랙' 전략을 통해 국내외 시장을 동시에 공략한다. 국내에서는 제조, 반도체, 이차전지 등 한국이 전통적으로 강점을 가진 분야와 의료 데이터 기반의 디지털헬스케어 영역을 살필 계획이다. 해외 투자는 우주와 양자컴퓨팅 등 차세대 원천 기술을 보유한 팀을 선제적으로 발굴하는 데 초점이 맞춰져 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김기준 카카오벤처스 대표는 "지난해 성과는 불확실한 시기에도 한 걸음 먼저 나아가 깃발을 꽂는 '모험 자본'의 본질을 지켰기에 가능했다"며 "올해도 한국의 확실한 경쟁력을 바탕으로 창업가들의 든든한 동반자 역할을 이어가겠다"고 밝혔다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…뉴요커 일상에 스며들다④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…뉴요커 일상에 스며들다④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

  • 26.01.1913:33
    ①"한국은 힙하다"…글로벌 트렌드섹터 'K라이프스타일'
    ①"한국은 힙하다"…글로벌 트렌드섹터 'K라이프스타일'

    #프랑스의 파리에 거주하는 텐진 라돈(27세·여)씨는 요즘 한국식 스킨케어에 푹 빠졌다. '스킨→세럼→아이케어→립케어→페이스 크림' 등의 순으로 기초화장품을 세분화해 사용하고, 매일 선크림으로 바른다. 지난해 11월 파리 지하철 최대 환승역이 있는 샤틀레 지역의 화장품 멀티브랜드숍(MBS) '모이다'에서 만난 그는 한국 뷰티기업 에이피알이 선보인 브래드 메디큐브의 '제로모공패드' 2통을 장바구니에 담고 있었다. 라돈

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기