LG유플러스, 국내 중소기업과 '오픈 API 플랫폼' 공동개발

금융 보안·통신 품질 강화 등 표준 API로 제공

생태계 활성화 위해 중소기업과 협력

LG유플러스는 통신장비 제조 중소기업인 아리아텍과 함께 '네트워크 오픈 API 플랫폼'을 개발했다고 20일 밝혔다.

네트워크 오픈 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 통신사가 가진 네트워크 기능을 표준화해 외부 개발자나 기업이 활용할 수 있도록 제공하는 기술로, 글로벌 통신사들이 상용화를 추진하고 있다.

LG유플러스 통신장비 제조사 아리아텍과 함께 '네트워크 오픈 API 플랫폼'을 개발했다고 20일 밝혔다. LG유플러스 임직원들이 네트워크 오픈 API 플랫폼에 대해 논의하고 있다. LG유플러스 제공

외부 개발자들은 네트워크 '오픈 API 플랫폼'을 통해 통신사의 검증된 기능을 API 형태로 도입, 서비스 개발에 필요한 시간과 비용을 줄일 수 있다.

LG유플러스의 네트워크 오픈 API 플랫폼은 단말 번호 인증, SIM 변경 정보, 단말 위치 정보, 단말 상태 정보, 단말 기기 변경 정보와 사용자가 원하는 시점에 통신 품질을 높이는 'QoD' 등을 API로 제공한다.

예를 들어, 은행은 LG유플러스의 네트워크 오픈 API 플랫폼을 통해 고객이 ATM에서 현금을 인출할 때 휴대전화 위치 정보를 대조해 동일인 여부를 확인하고 금융사고를 예방할 수 있다. 본인인증 과정에서 복제 유심이 사용됐는지 여부를 확인하는 등 보안 서비스를 강화할 수도 있다.

LG유플러스는 이번 네트워크 오픈 API 플랫폼 개발을 위해 국내 중소기업인 아리아텍과 협업했다. LG유플러스는 2024년 국내 이동통신사와 함께 표준 오픈 API 개발을 위한 협력을 체결하고 표준제정기관인 한국정보통신기술협회와 협업해 국내 API 표준을 제정한 바 있다.

이상헌 LG유플러스 선행개발담당은 "이번 네트워크 오픈 API 플랫폼 개발을 통해 새로운 고객 가치를 제공할 수 있는 혁신 서비스 개발의 발판을 마련했다"면서 "고객에게 필요한 핵심 미래 네트워크 기술을 확보해 밝고 지속가능한 세상을 만들 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





고홍기 아리아텍 대표는 "이번 공동 개발은 LG유플러스가 구축한 표준 API 생태계에서 아리아텍의 기술이 구체화된 뜻깊은 사례"라며 "앞으로도 LG유플러스와 긴밀히 협력해 차세대 통신 시장을 선도하는 핵심 인프라를 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

