포드코리아, 30년만에 사명 변경…'에프엘오토코리아' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포드세일즈서비스코리아가 한국 시장 진출 30년 만에 '에프엘오토코리아(FL Auto Korea Company)'로 사명을 변경하고 사업 운영 체제 전환을 통해 한국 시장 공략을 강화한다고 20일 밝혔다.

에프엘오토코리아는 포드모터컴퍼니의 아시아태평양 유통시장 산하의 딜러 중심 체제로 전환된다. 1995년 포드 한국 법인 창립부터 함께해 온 공식 딜러사인 선인자동차가 에프엘오토코리아의 소유권을 갖고, 국내 포드·링컨의 세일즈 및 서비스를 총괄한다.

에프엘오토코리아의 새로운 대표에는 이윤동 대표이사가 선임됐다. 이 대표는 현대자동차 및 BMW그룹코리아, 아우디폭스바겐코리아 등 글로벌 브랜드에서 주요 보직을 역임한 자동차 전문가다.

이 신임 대표는 "선인자동차가 축적해 온 30년의 경험과 포드의 글로벌 DNA를 바탕으로 브랜드의 경쟁력을 한층 강화하겠다"며 "고객 접점을 혁신하고, 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 데 역량을 집중할 것"이라고 포부를 밝혔다.





AD

이윤동 에프엘오토코리아 대표이사. 에프엘오토코리아 제공

AD

에프엘오토코리아는 올해 포드·링컨 신차 4종을 출시하며 본격적인 시장 공략에 나선다. 먼저 '링컨 노틸러스 풀하이브리드'를 통해 친환경 파워트레인을 새롭게 추가한다. 이어 브랜드 대표 베스트셀링 모델인 포드 익스플로러의 신규 트림 '포드 익스플로러 트레머'를 국내 최초로 선보이며 도심형 어드벤처 SUV 라인업을 확대한다. 또한 완전히 새로워진 '포드 익스페디션'과 '링컨 네비게이터' 출시로 초대형 플래그십 SUV 리더십을 이어간다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>