본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

목 졸라 바다에 빠뜨리고 '깔깔'… SNS 학폭 영상에 日 '발칵'

방제일기자

입력2026.01.20 08:57

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

학폭 실태 고발 SNS 잇따라 공개
"소년법 폐지하라" 여론 확산도

일본에서 학교폭력 실태를 고발하는 소셜미디어 계정이 또 한 번 충격적인 영상을 공개하며 사회적 논란이 확산하고 있다. 피해 학생이 목을 조른 뒤 바다에 빠뜨려진 장면이 담긴 이번 사건은 학폭을 넘어 살인 미수라는 비판까지 나온다. 19일 연합뉴스TV는 일본 주요 매체를 인용해 지난 17일 학교폭력 피해 사례를 고발하는 사회관계망서비스( SNS) 계정 '데스노트'가 "오사카에서 한 중학생이 초등학생을 목 졸라 바다에 밀었다"며 영상과 함께 글을 게시해 논란이 일고 있다고 보도했다.

목 졸라 바다에 빠뜨리고 '깔깔'… SNS 학폭 영상에 日 '발칵' 가해 학생이 피해 학생의 목을 조르는 모습과 이로 인해 피해 학생으로 추정되는 인물이 바닷물에 빠진 모습. 엑스(X)
AD

해당 영상 속에는 한 중학생이 또래보다 어려 보이는 초등학생의 목을 세게 조르는 장면이 담겼고, 피해 학생은 얼굴이 벌겋게 변하며 괴로워하다가 간신히 풀려났다. 이후 바다에 빠진 모습까지 포착돼 많은 이들의 공분을 사고 있다. 무엇보다 충격적인 건, 주변 아이들이 말리기는커녕 웃고 떠드는 모습이었다. 방관과 조롱이 함께 담긴 이 영상은 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다.


해당 영상에 일본 누리꾼은 "단순한 괴롭힘을 넘어선 살인 시도", "소년법은 이런 아이들을 보호해서는 안 된다"며 분노를 쏟아냈다. 이에 따라 가해 학생의 신상 정보와 부모 직장까지 공개되는 '신상털이' 현상이 벌어지고 있다. 해당 학생의 부모가 일하는 기업에는 구글 지도 별점 테러까지 발생했다는 보도도 이어지고 있다.

"히나타 사건과 닮았다" 과거 사건도 재조명

이번 사건을 본 일부 일본 누리꾼들은 2019년 고치현에서 발생한 초등학생 익사 사건을 떠올리고 있다. 당시 7살이었던 히나타 군이 강에서 친구들과 놀다 숨졌는데, 주변에 있던 아이들이 도움을 요청하지 않고 도망쳤다는 사실이 드러나며 학폭 가능성이 제기됐었다. 유족은 "히나타가 강에 빠지는 걸 친구들이 목격했지만 아무 조치도 하지 않았다"며, 당시 사고를 학교폭력 사건으로 규정해 달라고 요구했다. 이 사건은 사고 발생 5년이 지난 2023년에 진상조사 위원회가 설치되며 재조사 중이다.

목 졸라 바다에 빠뜨리고 '깔깔'… SNS 학폭 영상에 日 '발칵' 최근 일본 오키나와현에서는 중학생이 동급생을 화장실에서 집단 폭행한 영상이 유포돼 논란이 일었다. X(엑스)

앞서 오키나와현에서도 최근 중학생이 동급생을 화장실에서 집단 폭행한 영상이 유포되어 비슷한 논란이 벌어진 바 있다. 피해 학생은 정신적 충격으로 등교를 거부하고 있다. 가해자들은 처벌 없이 학업을 이어가고 있어 피해자 보호 역전 현상이 지적되고 있다. 절차적으로 현재 일본에서는 '학교 폭력방지대책추진법'에 따라 폭행, 협박, 따돌림 등 학교폭력이 확인될 경우 학교와 교육위원회가 조사에 나서야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

가해 학생에 대해서는 훈계·정학·퇴학 등의 학내 징계가 가능하며, 폭행 정도가 중할 경우 형법상 폭행·상해 혐의로 경찰 수를 병행한다. 다만 일본 형법상 만 14세 미만은 형사책임을 지지 않으며, 14세 이상 미성년자도 소년법이 적용돼 소년원 송치, 보호관찰 등 보호처분 위주로 처리된다. 이로 인해 실질적인 처벌이 약하다는 비판과 더불어 학교와 지역사회 차원의 예방 교육 강화 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 아사히신문은 이번 사건을 계기로 일본 사회에서 학교 폭력 문제를 바라보는 논의가 한층 확대될 것으로 전망했다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…뉴요커 일상에 스며들다④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…뉴요커 일상에 스며들다④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

  • 26.01.1913:33
    ①"한국은 힙하다"…글로벌 트렌드섹터 'K라이프스타일'
    ①"한국은 힙하다"…글로벌 트렌드섹터 'K라이프스타일'

    #프랑스의 파리에 거주하는 텐진 라돈(27세·여)씨는 요즘 한국식 스킨케어에 푹 빠졌다. '스킨→세럼→아이케어→립케어→페이스 크림' 등의 순으로 기초화장품을 세분화해 사용하고, 매일 선크림으로 바른다. 지난해 11월 파리 지하철 최대 환승역이 있는 샤틀레 지역의 화장품 멀티브랜드숍(MBS) '모이다'에서 만난 그는 한국 뷰티기업 에이피알이 선보인 브래드 메디큐브의 '제로모공패드' 2통을 장바구니에 담고 있었다. 라돈

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기