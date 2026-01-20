본문 바로가기
"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다

박은서인턴기자

입력2026.01.20 08:49

수정2026.01.20 09:01

고객층 선별…세대 별 취향 반영한 공간 전략
"모두가 편하게 즐기기 위해"…반응은 엇갈려

일본 도쿄 시부야 일대에서 특정 연령대만 입장할 수 있도록 제한을 둔 음식점들이 등장하며 화제가 되고 있다. 매장 분위기와 고객 만족도를 높이기 위해 연령 기준을 내건 것으로 젊은층과 중장년층의 소비 성향을 반영한 새로운 공간 전략으로 해석된다.

"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다 기사 이해를 돕기 위한 도쿄 시부야 이미지. 픽사베이
19일 테레비아사히에 따르면 프로그램 제작진이 찾은 시부야의 한 이자카야 입구에는 '20~39세 출입 한정', '젊은 세대 주점·언더포티(U-40)'라는 안내문이 붙어 있다. 40세 미만 성인만 입장이 가능한 가게로 실제 방문객의 약 90%가 20대로 나타났다.


가게 측은 "연령대가 높은 손님이 오면 '시끄럽다'는 불만이 나오는 경우가 많다"며 "처음부터 대상 고객층을 좁혀 모두가 편안하게 즐길 수 있는 공간을 만들고자 했다"고 설명했다. 20대 손님 역시 "젊은 사람들끼리라 술자리에서 떠들어도 서로 신경 쓰지 않아도 돼 좋다"며 긍정적인 반응을 보였다.


다만 40대 이상이라고 해서 완전히 입장이 제한되는 것은 아니다. 가게 측은 40세 이상 손님이 방문할 경우 "매장이 다소 시끄러울 수 있는데 괜찮겠느냐"고 안내한 뒤 동의를 얻으면 입장을 허용하고 있다. 업주는 "실제 나이가 40세를 넘더라도 '마음이 20대'라면 환영"이라고 덧붙였다.

"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다 도쿄 시부야에 있는 연령 제한 술집의 모습. 테레비아사히

반대로 젊은층의 출입을 제한한 매장도 있다. 지난해 5월 문을 연 한 시부야 숯불구이 전문점은 25세 이상만 입장이 가능하다. 점장은 "어른 손님들이 주변을 신경 쓰지 않고 식사에 집중할 수 있도록 하기 위한 조치"라며 "10~20년 전 시부야를 즐기던 세대가 다시 편하게 찾을 수 있는 공간을 만들고 싶었다"고 말했다.


이곳을 찾은 30대 손님들 사이에서는 "젊은 사람들이 소리를 지르며 떠드는 분위기가 아니라 좋다", "시끄러우면 큰 소리로 말해야 하는데 나이가 들수록 그렇게까지 하고 싶지 않다"는 반응이 나왔다.


이 매장은 25세 미만 손님이 예약할 경우 사전에 나이를 확인하거나 인근 계열점을 안내하는 방식으로 대응하고 있다. 다만 25세 이상 손님과 동반할 경우에는 입장이 가능하다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
