본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 "노벨상 나한테 안줘서…그린란드 통제할 것"

장효원기자

입력2026.01.19 21:24

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
트럼프 "노벨상 나한테 안줘서…그린란드 통제할 것"
AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상을 받지 못한 점을 언급하며 그린란드에 대한 통제 필요성을 주장하는 취지의 서한을 노르웨이 총리에게 보낸 사실이 알려졌다.


연합뉴스와 외신 등에 따르면 19일(현지시간) 트럼프 대통령이 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리에게 보낸 편지에서 이 같은 주장을 펼쳤다고 보도했다.


보도에 따르면 트럼프 대통령은 전날 발송한 서한에서 "나는 8건이 넘는 전쟁을 중단시켰음에도 불구하고 귀국이 나에게 노벨평화상을 수여하지 않기로 결정했다"며 "이제 더 이상 오직 '평화'만을 생각해야 할 의무를 느끼지 않는다"고 밝혔다.


그는 이어 "평화가 여전히 중요한 가치이기는 하지만, 이제는 미국에 무엇이 유익하고 옳은지 고려할 수 있다"며 "미국이 그린란드에 대해 완전하고 전면적인 통제권을 갖지 않는 한 세계는 안전하지 않다"고 주장했다.


이 발언은 지난해 노벨평화상 수상이 무산된 것을 계기로, 미국이 그린란드 통제권을 가져와야 한다는 논리를 펴려는 의도로 해석된다.


다만 노벨평화상 수상 여부는 노르웨이 정부와는 무관한 노벨위원회가 결정하는 사안임에도 불구하고, 트럼프 대통령이 노르웨이 총리에게 이 같은 입장을 전달한 배경은 명확히 밝혀지지 않았다.


스퇴르 총리는 이날 노르웨이 일간지 VG와의 인터뷰에서 트럼프 대통령으로부터 해당 서한을 받은 사실을 확인하며 "노벨평화상은 노르웨이 정부가 아닌 독립적인 노벨위원회가 수여한다는 점을 트럼프 대통령 등에게 분명히 설명했다"고 말했다.


스퇴르 총리는 이 편지가 전날 도착했으며, 앞서 자신과 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 트럼프 대통령에게 보낸 공동 서한에 대한 답신이라고 설명했다.


앞서 보낸 서한에는 트럼프 대통령이 유럽 8개국에 부과하겠다고 예고한 이른바 '그린란드 관세'에 대한 반대 입장과 함께 긴장 완화의 필요성, 3자 간 전화 회담을 요청하는 내용이 담겼던 것으로 전해졌다.


트럼프 대통령은 이번 편지에서 덴마크의 그린란드 권리에 대해서도 의문을 제기하며 "왜 그들이 '소유권'을 갖고 있는지 모르겠다"고 주장했다. 그는 "이를 입증할 문서화된 증거는 없고, 수백 년 전 배 한 척이 정박했을 뿐"이라며 "미국의 배 역시 그곳에 정박한 적이 있다"고 덧붙였다.


또 북대서양조약기구(NATO·나토)와 관련해서는 "나는 나토 창설 이후 그 누구보다 많은 기여를 해왔다"며 "이제는 나토가 미국을 위해 무언가를 해야 할 때"라고 강조했다.


트럼프 대통령은 지난해 2기 집권 이후 노벨평화상에 대한 강한 열망을 공개적으로 드러내 왔지만, 결국 수상에는 이르지 못했다.


지난 15일에는 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 자신의 진품 메달을 트럼프 대통령에게 '헌정'하기도 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이에 대해 노벨위원회는 "노벨상과 수상자는 분리될 수 없으며, 메달이나 증서의 소유권이 바뀌더라도 수상자의 지위는 변하지 않는다"는 기존 입장을 다시 한 번 강조했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기