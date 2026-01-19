李대통령, 伊총리와 정상회담…"AI·반도체·핵심 원자재 파트너십 강화"

한-이탈리아 정상회담, 공동언론발표

유럽정상 중 첫 방한…19년 만에 伊총리 방한

반도체·시민보호·문화유산 MOU 체결

한반도 완전한 비핵화 의지 재확인

이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 청와대에서 정상회담을 하고 인공지능(AI)·항공우주·반도체·핵심 원자재 등 첨단산업과 첨단 제조업 파트너십을 강화하기로 했다. 특히 반도체 산업 협력 양해각서(MOU) 체결을 통해 민간 반도체 분야 협력을 지속적으로 확대하고, 제3국 시장에서 교역과 투자를 증진하자는 데 뜻을 함께했다. 양국은 이날 반도체 산업 협력을 포함해 시민보호 협력·문화유산 및 경관 보호 등 3가지 분야 MOU를 체결했다. 또한 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화·안정 실현에 대한 의지도 재확인했다.

양 정상은 이날 오전 정상회담을 마친 뒤, 이런 내용의 공동언론성명을 발표했다. 정상회담은 영접 행사 및 방명록 서명·기념촬영을 시작으로 소인수 회담, 확대 회담, 양국 간 협력 MOU 서명식을 거쳐 공동언론성명 발표로 이어졌다. 멜로니 총리는 이 대통령 초청으로 17~19일 2박 3일 일정으로 공식 방한했다. 이재명 정부 출범 이후 첫 유럽 정상의 방한이자 청와대 복귀 이후 첫 외빈 방문으로, 이탈리아 총리가 양자 정상회담을 위해 한국을 찾은 것은 19년 만이다.

양 정상은 공동언론성명에서 "주요 지역 및 글로벌 현안에 대한 의견 교환과 시너지 창출의 핵심 플랫폼으로서 전략대화를 더욱 강화하고자 하는 의지를 공유했다"며 "이를 위해 양국은 차기 전략대화를 조속히 개최하고, 2026~2030년 액션플랜을 마련해 양국 협력의 주요 목표를 식별해나가기로 결정했다"고 밝혔다. 평화롭고 번영하는 인도-태평양에 대한 의지를 재확인하고, 역내 안정 증진을 위해 긴밀히 협력하겠다는 뜻도 공유했다.

세부적으로는 첨단 제조업과 첨단 기술 분야 경제·교역과 투자에서도 파트너십을 강화하기로 했다. 한국과 이탈리아는 지난해 9월 5일 서울에서 첨단산업(AI·산업자동화), 에너지 전환 및 순환 경제, 인프라 및 교통(항공우주·자동차), 바이오산업 등 4가지 핵심 분야에 초점을 맞춰 한-이탈리아 비즈니스 포럼을 공동으로 개최한 바 있다.

양 정상은 "양 정상은 양국 경제 간 강점과 상호 보완성을 활용해 양자 협력을 더욱 강화·확대하고 양국 및 제3국 시장에서의 교역·투자를 증진시킬 의사를 표명했다"며 "AI, 항공우주, 반도체, 핵심 원자재 등 분야 산업협력 강화를 비롯해 공공기관과 민간기업 간 파트너십 육성의 중요성을 강조했다"고 말했다.

특히 양 정상은 2023년 11월 9일 체결된 산업통상자원부(현 산업통상부)-이탈리아 기업·메이드인이탈리아부 간 산업협력 MOU와 이번 정상회담을 계기로 체결된 반도체 협력 MOU를 기반으로 민간의 반도체 분야 협력을 지속해서 확대하기로 했다. 또 한국의 의장직을 맡고 있는 광물안보 파트너십(MSP)과 같은 다자간 이니셔티브를 통해 유연하고 신뢰할 수 있는 핵심 광물 공급망 개발 노력을 강화하기로 했다.

과학·기술과 고등교육 분야 교류도 확대한다. 양 정상은 2007년 로마에서 체결된 한국과 이탈리아 간 과학기술 협력 협정에 기초해 공동연구 프로젝트, 학술 및 연구자 교류, 양국 과학 기관 간 협력을 더욱 촉진하기로 했다. 양국은 이미 물리학·양자과학, 첨단소재·나노기술, 환경과학·에너지 전환, 문화유산에 적용되는 인공지능, 첨단바이오, 우주항공 등 양국의 미래지향적 협력 분야에서 8건의 공동연구에 착수한 상황이다. 이와 관련해 양 정상은 "학생, 교수, 연구원 및 전문가들의 학술대회, 연구방문, 회의, 심포지엄, 세미나 참여를 통한 교류 증진을 목표로 하는 구체적 협정과 공동 프로그램을 통한 양국 대학 및 고등교육기관 간 협력을 촉진하고자 한다"고 밝혔다.

양 정상은 문화협력을 심화하고 영화·박물관·공연예술·건축·관광 분야에서 새로운 파트너십을 추진하는 한편 양자·유네스코(UNESCO) 틀 내 문화유산 보호 협력을 강화하자는 데에도 뜻을 모았다. 양 정상은 "양국은 이날 문화유산·경관 분야 협력을 한층 강화하기 위한 MOU도 체결했다"며 "양국의 시청각 산업 간 협력을 심화하겠다는 공통된 견해를 공유하고, 밀라노와 코르티나 담페초에서 개최될 '2026 동계 올림픽·패럴림픽'을 비롯한 주요 국제 행사를 활용해 스포츠 분야 협력을 증진하기로 했다"고 설명했다. 양 정상은 시민 보호 분야 MOU 체결과 관련해서도 각종 재난 상황에서 양국 국민의 생명과 안전을 위한 위한 협력이 확대되기를 기대한다고 밝혔다.

한반도 비핵화에 대한 양국 정상의 의지도 재확인했다. 양 정상은 "한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 및 안정 실현에 대한 의지를 재확인했다"며 "주요 20개국(G20)을 비롯한 다자무대에서 긴밀히 협력하고 한국-주요 7개국(G7) 간 파트너십 강화를 위해 함께 노력하기로 했다"고 말했다.





한편 이번 정상회담을 계기로 양국은 ▲시민보호 협력(행정안전부 -시민보호국) ▲문화유산 및 경관 보호(국가유산청장-주한이탈리아대사) ▲반도체 산업 협력(한국반도체산업협회-전기전자산업협회) 등 총 3건의 MOU를 체결했다. 양국은 시민보호 협력 MOU를 통해 재난관리 및 시민보호 분야 정보 교환 및 전문가 교류, 위험 경감 전략 및 방법론 개발 등에 나설 계획이다. 문화유산 및 경관 보호 MOU를 통해서는 문화유산 및 경관의 보전·보존·보호 증진, 문화유산 및 경관 관리에 대한 정책 통합·조정 등 분야에서 협력한다. 아울러 양국은 반도체 산업 협력 MOU를 계기로 반도체 분야 비즈니스 협력 및 정보 공유 추진, 반도체 공급망 강화를 위한 협력 등에 나선다.





