AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 시민들의 다양한 학습 수요를 반영해 오는 20일부터 '2026년 1기 양주시 평생학습 프로그램' 수강생을 모집한다.

양주시, 2026년 1기 평생학습 프로그램 수강생 모집 포스터. 양주시 제공

AD

이번 프로그램은 2월 개강을 시작으로 ▲겨울철 의류·주방 관리비법 ▲제미나이(Gemini)로 시작하는 인공지능(AI) 활용 ▲공간정리 큐레이터 2급 ▲바느질 이야기, 동전지갑/파우치 ▲캔버스 아크릴화 등 79개의 다채로운 강좌로 구성됐다.

모집정원은 1554명으로 양주시민 또는 관내 직장 재직자가 대상이다.

프로그램은 덕계 평생학습관과 백석 평생학습관, 옥정 평생학습센터 및 덕정 평생학습센터, 총 4개소에서 운영된다.

모집 기간은 오는 27일 16시까지 진행될 예정이며, 올해 새롭게 개편한 '양주시 평생학습포털'에서 신청 가능하다.

수강 신청을 위해서는 포털 내 회원가입이 필수적이며, 인터넷 수강신청이 어려운 고령자 등을 위해 덕계·백석 평생학습관 및 옥정 평생학습센터에서는 방문 접수도 병행할 예정이다.

프로그램 수강생은 온라인 선착순으로 선발하되, 일시에 신청자가 집중될 것으로 예상되는 일부 강좌의 경우, 올해부터 새롭게 자동추첨 방식을 도입해 선발할 계획이다.





AD

양주시 관계자는 "올해부터 새롭게 개편된 '양주시 평생학습포털'을 통해 보다 체계적인 수강관리가 가능해질 것으로 기대한다"며 "일상에 활력을 더하는 배움의 기쁨을 누릴 수 있도록 이번 프로그램에 많은 참여를 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>