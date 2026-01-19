구로구, 공무원 사칭 보이스피싱 19건 적발…경찰에 수사 의뢰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관급계약업체 노린 수법

실제 피해 3건·8000만원

서울 구로구(구청장 장인홍)가 공무원을 사칭해 관급 계약업체에 금전을 요구하는 보이스피싱 범죄에 대응하기 위해 지난 15일 구로경찰서에 고발장을 제출하고 수사를 요청했다고 19일 밝혔다.

구로구청 정문 앞에 공무원 사칭과 공문서위조 보이스피싱에 주의하라는 내용의 현수막이 설치돼 있다. 구로구 제공.

이번 조치는 지능화되는 범죄 행위에 대해 구가 엄정 대응하겠다는 의지를 수사기관을 통해 밝히기 위한 것이다.

범죄 수법은 매우 교묘하다. 구청 직원을 사칭해 특정 물품 납품을 요청하거나 수의계약을 빌미로 거래를 유도하는 등 다양한 방식으로 접근해 금전을 요구한다. 위조 명함이나 공문서를 사용하는 경우도 있으며, 일부 사칭범은 실제 구청과 거래한 업체 정보를 활용해 신뢰를 유도한 정황도 확인됐다.

구는 지난 한 해 동안 총 19건의 피해 사례를 파악했다. 이 가운데 16건은 업체 측이 사전에 의심하고 관계기관에 확인해 피해를 막았으나, 3건은 실제로 약 8000만원이 송금돼 금전 피해가 발생했다. 구는 이들 사례를 정리해 고발장과 함께 경찰에 제출했다.

그동안 구는 아파트 미디어보드, 전철역 현수막, 납품업체 대상 안내문 배포 등 다양한 채널로 보이스피싱 예방 활동을 펼쳤다. 그러나 공문서 위조, 제3의 업체 유도 등 범행 수법이 더욱 정교해짐에 따라 보다 실질적인 조치가 필요하다고 판단했다.

구는 관급 계약업체 관계자들에게 "공무원은 전화로 특정 업체와의 거래를 알선하거나 대금 송금을 요구하지 않는다"며 유사한 연락을 받을 경우 반드시 구청 해당 부서로 전화해 사실 여부를 확인해 달라고 당부했다.

관련 문의는 구청 재무과(02-860-2713)로 가능하며, 자세한 내용은 구로구청 누리집에서도 확인할 수 있다.





구로구 관계자는 "공무원을 사칭한 보이스피싱 수법이 점점 정교해지고 있다"며 "앞으로도 수사기관과 협력해 범죄에 강력히 대응하고 피해 예방을 위한 안내와 교육을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

