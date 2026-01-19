본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[JPM 2026]"BBB 셔틀은 이제 필수"…에이비엘바이오, 릴리·GSK 잇는 빅파마 딜 예고

정동훈기자

입력2026.01.19 07:00

수정2026.01.19 07:40

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

JPMHC서 기자들과 만나
중추신경계 질환부터 비만치료제까지
쓰임 폭 커지는 그랩바디 B플랫폼

지난해 일라이 릴리·글락소스미스클라인(GSK)과 조(兆) 단위 기술수출을 연달아 성사시킨 에이비엘바이오가 또 한 번의 빅파마 파트너십을 예고했다.


이상훈(사진) 에이비엘바이오 대표는 지난 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린 제44회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC) 기간 기자들과 만나 "GSK, 사노피, 일라이 릴리 외에도 새로운 파트너십이 가능할 것으로 본다"며 "글로벌 빅파마들이 BBB(뇌혈관장벽) 셔틀을 이제는 필수로 확보하려는 흐름"이라고 말했다.


[JPM 2026]"BBB 셔틀은 이제 필수"…에이비엘바이오, 릴리·GSK 잇는 빅파마 딜 예고
AD

에이비엘바이오의 BBB셔틀 플랫폼은 뇌로 약이 잘 들어가지 못하게 막는 '장벽'을 통과하도록, 항체에 특정 수용체 결합 기능을 붙여 약물을 뇌 안으로 운반하는 전달 기술이다. 쉽게 말해 혈관 바깥으로 나가기 어려운 물질에 '통행증'을 달아 뇌 조직까지 도달시키는 역할을 한다. 알츠하이머·파킨슨병 등 중추신경계 질환에서 치료 타깃은 많지만 전달이 가장 큰 난제로 꼽혀, 빅파마들이 BBB 셔틀을 차세대 필수 플랫폼으로 확보하려는 흐름이 강해지고 있다.


'그랩바디-B'는 지난해 4월 GSK에 약 4조1000억원 규모로 기술이전된 데 이어, 11월에는 일라이 릴리와 약 3조8000억원 규모 계약을 체결했다. 릴리는 220억원 규모의 전략적 지분투자도 단행했다. 2022년에는 파킨슨병 이중항체 후보물질 ABL301을 사노피에 기술수출했다. 그랩바디-B는 IGF1R(인슐린유사성장인자-1 수용체)을 표적으로 약물이 BBB를 통과해 뇌로 전달되도록 돕는 플랫폼으로, 이 대표는 "이미 TfR(트랜스페린 수용체) 기반 셔틀이 존재하더라도 IGF1R이 맞는 해법이라면 빅파마들이 추가로 가져갈 수 있다"며 확장 여지를 강조했다.


이번 JPMHC에서 에이비엘바이오가 특히 주목한 축은 '플랫폼 이후'의 임상·상업화다. 이 대표는 담도암 2차 치료제로 개발 중인 이중항체 ABL001(파트너 미국 컴퍼스 테라퓨틱스)을 거론하며 "컴퍼스가 미국에서 단독 판매를 준비 중이고 최근 커머셜 헤드를 선임했다"고 전했다. 이어 "담도암은 매년 신규 환자가 약 2만5000명인데 2차 치료제로 70%가 투여받는다고 가정하면 시장은 1조원을 넘고, 1조5000억원 수준까지도 기대할 수 있다"며 "로열티를 받기 시작하는 2027년이 중요한 변곡점"이라고 말했다.


이 대표는 또 이중항체 ADC(항체·약물접합체)에 대한 시장 관심이 커졌다고 밝혔다. 에이비엘바이오는 이중항체 ADC 후보물질 ABL206의 임상 1상을 위해 미국 식품의약국(FDA)에 임상시험계획서(IND)를 제출했으며, 초기 임상 데이터는 2027년 공개를 목표로 잡았다. "이중항체는 페이로드(약물) 전달의 문제를 푸는 하나의 해법"이라며 "링커만으로는 차별화가 어렵고, 페이로드와 종양미세환경에서 선택적으로 활성화되는 기술까지 조합하는 방향으로 가고 있다"고 설명했다.


한국 바이오의 위상에 대한 평가도 내놨다. 이 대표는 "서구 빅파마들이 중국을 적극적으로 찾는 흐름 속에서 '중국 다음 단계는 한국'이라는 인식이 생기고 있다"면서도 "한국은 후기 임상 자산이 많지 않아, 빅파마가 요구하는 '임상 성숙도'와는 간극이 있다"고 진단했다. 그는 "기술이전으로 수익을 내고 그 자금으로 임상을 더 밀어붙여 상업화까지 가는 모델이 이상적"이라며 "한국 기업이 '초기 기술'에서 '임상·상업화'로 넘어가야 빅파마와의 협상력도 커진다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 대표는 "이번 JP모건은 예년보다 한산했고 중국 인력이 확실히 줄었다"며 "생물보안법 이슈도 있지만, 더 큰 요인은 지정학적 긴장과 비자 등 현실적 제약"이라고 했다. 그러면서도 "한국은 임상 수행 역량이 뛰어나고 CDMO(위탁개발생산)에서도 글로벌 고객사의 신뢰가 쌓였다"며 "빅파마의 시선이 한국으로 이동하는 국면에서 '임상 성과'로 다음 단계의 딜을 만들어야 한다"고 강조했다.




샌프란시스코(미국)=정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기