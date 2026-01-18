中, 지난해 '일대일로' 투자 사상 최대…에너지 집중 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 중국의 일대일로(一帶一路) 신규 투자·건설계약이 역대 최대였던 것으로 나타났다. 미·중국 갈등이 심화하면서 대규모 에너지 프로젝트를 중심으로 개발도상국에 영향력을 확대하려는 것으로 분석된다.

18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 호주 그리피스대와 상하이 녹색금융개발센터 공동 조사 결과 지난해 중국 기업이 일대일로 참여국과 맺은 신규 투자·건설 계약 규모는 총 2135억달러(315조원)로 전년 대비 약 74% 급증했다. 이는 일대일로 추진 이래 가장 큰 규모다.

계약 건수도 2024년 293건에서 350건으로 늘었다.

시진핑 중국 국가주석. 신화연합뉴스

지난해 중국의 일대일로 투자는 대규모 가스 개발과 친환경 에너지 개발에 집중됐다. 에너지 관련 사업 규모는 939억달러(138조원)였고, 이 중 180억달러(26조원)는 풍력·태양광·폐기물 에너지화 프로젝트에 투입됐다.

금속·광물 부문 투자도 326억달러(48조원)에 달했고, 지난해 하반기는 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 수요가 급증한 구리를 중심으로 투자가 급증했다.

지역별로 보면 콩고공화국 대규모 가스 개발과 나이지리아 오기디그벤 가스 산업단지, 인도네시아 북칼리만탄 석유화학 단지 건설 등이 초대형 프로젝트로였다.

일대일로 투자 규모를 조사한 크리스토프 네도필 왕 그리피스대 교수는 "이런 초대형 프로젝트는 이전에는 볼 수 없던 것"이라며 "개발도상국이 중국 기업들의 대규모 사업 수행 능력에 신뢰를 보여주고 있는 것이라고 분석했다.

중국의 투자 확대는 미국이 촉발한 국제질서 혼란 속 개발도상국들과 경제적 연계를 강화하려는 전략으로 해석된다. FT는 미·중국 갈등이 공급망을 교란하고 도널드 트럼프 미국 대통령의 군사 개입 움직임이 전 세계 에너지 시장을 뒤흔든 가운데 중국의 투자가 급증했다고 진단했다.





시진핑 중국 국가주석이 2012년 집권 직후 시작한 일대일로는 인프라·에너지·자원 분야에 대한 중국의 대규모 해외 투자를 말한다. 개발도상국에 대한 경제적 영향력을 강화하고 무역 관계를 심화하는 것을 목표로 한다. 중국이 일대일로를 통해 파트너로 삼은 국가는 현재 150여개국으로 누적 계약·투자 규모는 1조4000억달러(2066조원)에 달한다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

