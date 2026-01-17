상주 청소년들, 겨울방학을 ‘설원 교실’로…스키캠프 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

휘닉스파크서 60명 2차례 운영

도전·협동·회복을 담은 동계스포츠 체험

상주시가 겨울방학 기간 청소년들의 건강한 성장과 정서 회복을 돕기 위한 동계스포츠 체험 행사를 마련했다.

상주시는 관내 초·중·고 학생 60명을 대상으로 강원도 횡성군 휘닉스파크에서 '2026년 청소년 동계스포츠 체험캠프'를 운영한다고 밝혔다. 캠프는 1월 14일부터 1·2기로 나눠 진행된다.

상주시 청소년 동계체험

1기는 1월 14일부터 16일까지 초등학교 5학년~중학교 1학년 학생 30명이 참가하며, 2기는 1월 21일부터 23일까지 중학교 2학년~고등학교 2학년 학생 30명이 참여한다.

이번 캠프는 급변하는 사회 환경 속에서 청소년들이 겪는 스트레스와 고립감을 완화하고, 자연 속 활동을 통해 신체적·정신적 건강을 함께 키울 수 있도록 기획됐다. 프로그램은 초보자를 위한 스키 강습을 중심으로 자유 스키 체험, 또래 간 협업을 통한 공동체 활동 등으로 구성됐다.

참가 학생들은 강추위 속에서도 강습에 집중하며 기초기량을 다졌고, 활동 과정에서 서로를 응원하며 자연스럽게 친밀감을 쌓는 등 겨울방학의 의미를 더했다. 특히 도전과 성취, 협력의 경험이 어우러지며 단순 체험을 넘어 성장형 프로그램으로 호응을 얻었다는 평가다.

안윤정 상주시 아이 여성 행복과 장은 "이번 캠프를 통해 청소년들이 협동심과 도전정신을 키우는 것은 물론 또래 관계 속에서 더욱 단단한 유대감을 형성하는 소중한 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 청소년들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 체험형 캠프 운영을 더욱 활성화하겠다"고 말했다.





상주시는 이번 동계스포츠 체험캠프를 계기로 청소년의 정서 안정과 활력 회복을 지원하는 프로그램을 지속 확대해 나갈 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

