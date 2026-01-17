트럼프, '가자 평화위' 위원 구성… 루비오·블레어 등 7인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가자지구 안정 위한 특정 포트폴리오 감독

가자지구 전쟁 종식과 재건이 마무리될 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구인 '평화위원회'(Board of Peace)가 집행위원 구성을 마무리했다.

연합뉴스

AD

16일(현지시간) 미국 백악관은 홈페이지를 통해 평화위원회 초대 집행위원회에 포함된 위원들의 명단을 공개했다. 위원회 의장은 도널드 트럼프 대통령이 맡았다.

위원은 마코 루비오 미 국무장관, 스티브 윗코프 트럼프 대통령 특사, 재러드 쿠슈너(트럼프 대통령 맏사위), 토니 블레어 전 영국 총리, 마크 로완 아폴로 글로벌 매니지먼트 최고경영자(CEO), 아자이 방가 세계은행(WB) 총재, 로버트 게이브리얼 백악관 국가안보 부보좌관 등 7명이다.

평화위원회 구성은 트럼프 대통령의 가자지구 평화구상이 1단계를 넘어 2단계에 진입한 것을 의미한다. 이에 대해 백악관은 "각 위원은 가자지구 안정과 장기적 성공에 중요한 특정 포트폴리오를 감독할 것"이라며 "거버넌스 역량 구축, 지역 관계, 재건, 투자 유치, 대규모 자금 조달, 자본 동원 등이 포함되나 제한은 없다"고 설명했다.

이를 지원하기 위해 트럼프 대통령은 윗코프 특사의 측근으로 알려진 아리예 라이트스톤과 조시 그루엔바움 미 연방 조달서비스 커미셔너를 위원회 수석 고문으로 지명했다.

또한 불가리아 출신으로 유엔 중동 특사를 지낸 니콜라이 믈라데노프를 '가자지구 고위 대표'로 임명하고, 평화위원회와 가자지구 재건까지 기술관료 중심으로 과도기 통치를 맡는 실무기구인 가자행정국가위원회(NCAG)의 현장 연계 역할을 맡게 될 것이라고 백악관은 전했다.

백악관은 또 가자지구 국제안정화군(ISF) 사령관에는 중동 내 미군 작전을 총괄지휘하는 중부사령부(CENTCOM)의 특수작전사령관인 재스퍼 제퍼스 소장을 임명했다.

아울러 고위대표 사무실과 NCAG를 지원하기 위해 가자지구 집행위원회가 설립되며, 위원으로는 윗코프 특사, 블레어 전 총리 등 11명이 임명됐다고 백악관은 밝혔다.





AD

백악관은 "미국은 가자지구 평화구상 목표 달성을 위해 이스라엘, 주요 아랍국, 국제사회와 긴밀히 협력해 이 과도기 체제를 전폭 지원할 것"이라며 "트럼프 대통령은 평화구상의 신속하고 성공적인 이행을 보장하기 위해 모든 당사자가 NCAG, 평화위원회, ISF와 완전히 협력할 것을 촉구한다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>