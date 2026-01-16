'CES 2026' 인천 기업들 5억6천만달러 수출상담…17개 혁신상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천경제청, 혁신기업 50개사 참가 지원

IFEZ관 1만5천여명 방문…AI 도시 비전 선보여

인천경제자유구역청은 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES 2026에 참가한 인천 혁신기업들이 5억6000만달러 규모 수출 상담 실적을 거뒀다고 16일 밝혔다.

인천경제청의 지원을 받아 CES 2026에 참가한 지역 혁신기업은 50곳으로 수출 상담 건수는 1419건에 달한다. 이 중 9개 기업은 기술 연구나 현지 실증과 관련한 20건의 업무협약을 체결하면서 세계 시장 개척과 국내 투자유치의 기회를 만들었다.

스마트 제조·산업 자동화 솔루션 기업인 리드포인트시스템은 미국의 기술 연구·개발 전문 기업인 Webtronic Labs와 업무협약을 체결했다. 또 화재 감지 및 안전 관리 솔루션 기업인 이엠시티는 미국 텍사스 지역의 부동산 개발·운영 기업인 Texas Legacy Realty와 업무협약을 맺고, 상업·주거용 건물에 화재 안전과 안심 구역 솔루션을 적용하기 위한 협력을 추진하기로 했다.

재생의료 및 바이오 헬스케어 솔루션 기업인 메디셀헬스케어는 미국 애리조나주 최대 도시이자 공공 보건·의료 정책을 총괄하는 City of Phoenix와 업무협약을 체결하고, 공공 의료 분야 기술 협력과 현지 실증을 위한 협력 방안을 논의했다.

'CES 2026' 행사장에서 운영한 인천-IFEZ 홍보관에 1만5000여명이 방문해 인천의 미래도시 비전과 혁신기업의 기술력을 체험했다.

CES 2026에 참가한 14개 기업은 CES를 주관하는 미국소비자기술협회(CTA)로부터 17개의 CES 혁신상을 받으며 역대 최대 성과를 냈다. 특히 레이다 기반 센서퓨전 AI 기술 기업인 딥퓨전에이아이는 최고 혁신상을 수상하며, 차세대 자율주행·로봇 인지 기술 분야의 선도 기업으로 큰 주목을 받았다.

한편 인천경제청이 CES 행사장에서 운영한 '인천-IFEZ(인천경제자유구역) 홍보관'에는 1만5000명이 방문한 것으로 집계됐다. 인천경제청은 CES 행사 기간 미국 버지니아주 페어팩스 카운티 개발청(FCEDA)과 교류하면서 인천 스타트업의 미국 시장 진출에도 협력하기로 했다.





유정복 인천시장은 "CES 참가로 인천의 인공지능(AI) 도시 비전을 글로벌 무대에 선보였다"며 "기업들의 글로벌 진출을 적극 지원해 인천을 글로벌 비즈니스 허브로 발전시키겠다"고 말했다.





