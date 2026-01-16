이동환 시장 "양육은 공동체의 미래…정책적 지원 아끼지 않을 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 2026년 출산·양육 지원에 231억 투입

첫째 300만·다섯째 1000만원 지원

출산가구 전월세 대출이자 지원 확대

경제 부담 완화…아이 키우기 좋은 도시 굳히기

지역 밀착형 거점 공동육아나눔터 내실화

경기 고양특례시(시장 이동환)가 2026년을 맞아 출산과 양육 지원 정책을 더욱 두텁게 보강하며 '아이 키우기 좋은 도시' 조성에 박차를 가한다.

16일 고양특례시에 따르면 시는 올해 출산 지원 관련 예산을 지난해보다 24억원 증액한 총 231억원으로 확정하고 경제적 부담 완화와 돌봄 사각지대 해소에 집중할 방침이다. 지난해 고양시 출생아 수는 5522명(주민등록인구통계 기준)으로 전년 대비 4% 증가했다.

이동환 고양특례시장이 고양시 일곱째 다둥이 출산 가정 방문하고 있다. 고양특례시 제공

첫만남이용권·출산지원금 등 경제적 지원… 쌀케이크·다복꾸러미로 출산 가치 존중

고양특례시는 출산 가정의 초기 경제적 부담을 덜기 위해 국가 정책인 '첫만남이용권'과 시 자체 '출산지원금'을 병행 지원한다. 이에 따라 첫째 아이 출생 시 첫만남이용권 200만원과 출산지원금 100만원을 합쳐 총 300만원 상당의 혜택을 받게 된다. 특히 다섯째 이상 출산 시에는 시 지원금만 1000만원에 달해 다자녀 가구에 실질적인 도움을 줄 것으로 보인다.

정서적인 축하 문화도 눈길을 끈다. 출산의 가치를 존중하는 고양시만의 특화 사업도 지속 추진한다. 모든 출산 가정에 국산쌀로 만든 '탄생축하 쌀케이크'를 지원하고 셋째 자녀 이상 출산 가정에는 오가닉 천으로 제작한 수제 아기용품 '다복꾸러미'를 제공한다.

해당 사업은 각각 장애인 직업재활시설 '소울베이커리'와 노인 일자리 기관 '고양시니어클럽'과 협업을 통해 추진되며 지역경제 활성화는 물론 장애인과 노인 일자리 창출에도 기여하고 있다.

셋째 자녀 이상 출산 가정에 제공하는 ‘다복꾸러미’ 중 플레이매트. 고양특례시 제공

무주택 출산가구 주거비 부담 덜어… 다자녀 혜택 서비스 앱 통합 운영

고양특시는 저출생의 근본 원인 중 하나인 주거 불안 해소에도 적극 나서고 있다. '출산가구 전월세자금 대출이자 지원사업'으로 기준중위소득 150% 이하 무주택 출산 가구가 안정적으로 정착할 수 있도록 대출 잔액의 1.8%에 해당하는 금액을 연 1회, 100만원 한도로 최대 4년간 지원한다. 2021년 전국 최초로 관련 조례를 제정한 이후 현재까지 총 4431가구가 혜택을 받았다.

올해부터는 조례 개정으로 지원 요건이 한층 완화됐다. 2025년 출산 가구부터는 요건 불충족으로 지원이 중단된 경우에도 다시 요건을 갖추면 재신청이 가능해져 더 많은 가구가 도움을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

한편 둘째 자녀 이상 가구에 각종 할인 혜택을 제공하는 모바일 '고양다자녀e카드'는 지난해 12월 17일부터 경기도 마이데이터 서비스 '경기똑D' 앱과 통합 운영을 시작했다.

기존 고양다자녀e카드 이용자는 '경기똑D' 앱을 설치한 후 도민카드를 추가하면 별도의 실물 카드 없이 사용 가능하고, 경기도 전역에서 제공되는 생활 서비스를 하나의 앱에서 이용할 수 있다. 특히 예전에는 조부모가 세대주이거나 부모가 자녀와 세대 분리된 경우 별도의 증빙서류 제출이 필요했으나, 경기똑D 앱으로 통합 이후 불편이 해소되면서 편의성이 크게 향상됐다.

다복꾸러미 제작 중인 ‘할머니와 재봉틀’ 고양시니어클럽. 고양특례시 제공

아이돌봄 소득 기준 완화·서비스 시간 늘려… 한부모 가족 전반적 복지 확대

아이돌봄서비스는 맞벌이 등 양육 공백을 최소화하기 위해 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 가정을 방문해 돌봄을 제공하는 사업이다. 올해부터 아이돌봄 지원 대상 기준이 기존 중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 완화됨에 따라 그동안 혜택의 사각지대에 놓여있던 중산층 맞벌이 가구까지 지원 범위에 대거 포함됐다.

특히 한부모·조손·장애부모·장애아동 가정과 청소년 부모 등 취약 가구에 대한 지원이 강화돼 연간 정부 지원 시간이 기존 960시간에서 1080시간으로 늘었다.

또한 한부모가족에 대한 지원도 확대됐다. 저소득 한부모가족 지원사업 대상자 기준이 중위소득 63% 이하에서 65% 이하로 늘었으며 추가 아동 양육비와 시설 한부모가구 생활 보조금은 월 10만원으로 상향, 초중고 자녀에게 지급되는 학용품비는 연 10만원으로 인상됐다.

출산가구 전월세자금 대출이자 지원사업 안내문. 고양특례시 제공

아울러 올해부터 아동수당 지급 대상을 만 8세에서 만 9세까지 넓혔다. 어린이집을 이용하는 0~2세 아동에게 지원하는 영유아 보육료는 3~5% 인상, 어린이집 이용 유아에 대한 무상보육비 지원 대상도 4~5세로 확대됐다.





이동환 고양특례시장은 "아이를 키우는 것은 한 가정의 책임이 아니라 공동체의 미래를 세우는 중요한 과제"라며 "더 많은 가정이 양육의 무게를 덜고 아이를 키우는 기쁨을 누릴 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

