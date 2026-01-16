본문 바로가기




"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

서지영기자

입력2026.01.16 09:24



'짠물 논란' 일었던 쿠팡 보상 쿠폰
지급 시작되자 긍정 후기 잇따라 '반전'
SNS서 쿠폰 활용 '꿀팁'도 확산

대규모 개인정보 유출 사태에 대한 보상으로 쿠팡이 고객 3370만명에게 지급한 '1인당 5만원' 상당의 구매이용권을 두고 '짠물 보상' 논란이 이어졌지만, 실제 지급이 시작되자 "의외로 실속 있다"는 평가가 지배적이다. 지급 전에는 사용처와 기한 등 적용 방식이 다수 제한된 '마케팅성 쿠폰'이라는 비판이 제기됐으나, 생필품과 배달 음식을 중심으로 체감 혜택이 크다는 후기가 잇따르면서 분위기가 다소 반전되는 모습이다.


"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 보상으로 쿠팡이 고객 3370만명에게 지급한 '1인당 5만원' 상당의 구매이용권을 두고 '짠물 보상' 논란이 이어졌지만, 실제 지급이 시작되자 "의외로 실속 있다"는 평가가 빠르게 확산하고 있다. 아시아경제DB
쿠팡은 지난달 29일 개인정보 유출 사태와 관련해 총 1조6850억원 규모의 보상안을 발표했다. 보상 대상은 고객 3370만명으로, 1인당 ▲로켓배송 전 상품(5000원) ▲쿠팡이츠(5000원) ▲쿠팡트래블(2만원) ▲알럭스(R.LUX) 뷰티·패션(2만원) 등 4종의 구매이용권이 지급됐다. 쿠팡트래블은 여행 상품, 알럭스는 명품을 판매하는 쿠팡 플랫폼이다.


그러나 보상안 공개 직후 온라인에서는 비판이 쏟아졌다. "현금이나 현금성 보상이 아닌 이상, 실질적 피해 회복이라 보기 어렵다"는 지적과 함께 "결국 내 돈을 쓰게 만드는 구조로, 피해회복이 아니라 강제 소비에 불과" "이용권을 쪼개 선택권을 제한" "소비자 기만" "쿠팡트래블·알럭스 등 부수 서비스의 이용을 유도해 시장점유율을 확대하려는 꼼수"라는 비판도 제기됐다.


지급 개시 후 분위기 반전…"공짜 쇼핑 수준"

그러나 이용권 지급이 시작되자 분위기는 빠르게 달라졌다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 "생각보다 쓸 게 많다" "체감 혜택이 크다"는 후기가 잇따랐다.


로켓배송과 로켓프레시에서는 휴지, 물티슈, 생수, 라면, 식빵 등 생필품 다수가 이용권 자동 적용으로 0원 또는 수백 원대에 구매 가능하다는 인증 글이 공유됐다. '생수 500㎖ 20병 0원', '라면 5봉지 300원' 등 사례가 쏟아지며 "사실상 공짜 쇼핑"이라는 반응도 나왔다.


"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 로켓배송과 로켓프레시에서는 생필품 다수가 이용권 자동 적용으로 0원 또는 수백 원대에 구매 가능하다. 쿠팡 앱 화면 캡처

쿠팡이츠 역시 체감 혜택이 크다는 반응이 많다. 피자 한 판이 3000원대, 냉면·커피 메뉴가 4000원대에 노출되며 "배달비 부담 없이 한 끼 해결했다"는 후기가 이어졌다. 이용권이 결제 단계에서 자동 적용되는 방식도 편의성을 높였다는 평가다.


쿠팡트래블을 통한 체험형 상품 역시 호평을 받았다. 일부 이용자들은 놀이공원 종일권을 400원대, 워터파크 이용권을 1000원대에 구매했다고 전했다. 눈썰매장, 아쿠아리움, 동물원 등 2만원 이하 티켓 상품이 다수 마련되면서 긍정적인 반응이 이어졌다.


논란의 중심이었던 알럭스(R.LUX) 이용권에 대해서는 여전히 평가가 엇갈린다. "평소 쓰지 않는 플랫폼으로 소비를 유도한다"는 지적과 함께 백화점 브랜드 화장품을 할인 가격에 구매할 수 있다는 긍정 반응이 동시에 나왔다.


남은 과제는 '신뢰 회복'

다만 비판 여론이 완전히 사라진 것은 아니다. "불매 기조는 유지하겠다" "탈퇴 고객은 다시 가입해야 한다" "결국 추가 소비를 유도한다"는 목소리도 여전히 존재한다.


쿠팡은 보상안의 체감 효과를 높이기 위해 5000원, 2만원 전후로 구매 가능한 상품군을 대폭 확대했다. 실제로 로켓배송과 로켓프레시에서 5000원 이하로 구매 가능한 상품은 14만 개에 달한다. 쿠팡트래블에는 2만원 이하 티켓 상품 약 800여 종이 마련됐다.


"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 지난달 1일 개인정보 유출 사고와 관련한 쿠팡 사과 문자 뒤로 쿠팡 본사에 설치된 쿠팡 입간판이 보이고 있다.

총 보상 규모만 1조6850억원에 달하는 이번 조치는 쿠팡의 지난해 1~3분기 합산 순이익(3천841억원)의 4배가 넘는 수준으로 무너진 고객 신뢰를 회복하기 위한 강력한 의지로 보인다. 다만 궁극적인 평가는 보상 자체보다, 향후 개인정보 보호 강화와 재발 방지 조치가 얼마나 설득력을 갖느냐에 달려 있다는 지적이 나온다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

