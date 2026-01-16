현대차그룹, AI·로보틱스 권위자 '밀란 코박' 자문 선임…"기술 혁신 가속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI기반 로보틱스 분야 20년 경력

로봇 제품군 중장기 전략 수립

현대자동차그룹이 엔비디아 출신의 자율주행 기술 분야 세계적 전문가를 영입한 데 이어 테슬라 부사장 출신의 AI·로보틱스 권위자를 영입하면서 미래 기술 인재 확보에 나서고 있다.

현대차그룹은 인공지능(AI)·로보틱스·자율주행 분야 세계적 전문가인 밀란 코박(Milan Kovac)을 그룹 자문역으로 선임하고, 보스턴다이나믹스 사외이사로 임명할 예정이라고 16일 밝혔다.

밀란 코박 현대자동차그룹 자문 및 보스턴다이나믹스 사외이사. 현대차

AD

밀란 코박은 소프트웨어, 하드웨어, AI 기반 로보틱스 시스템 분야에서 약 20년간 활동하며, 빠른 개발 사이클을 유지하면서도 높은 성과를 창출하는 엔지니어링 조직을 성장시킨 글로벌 기술 리더다.

테슬라에서 '옵티머스'를 비롯한 여러 프로젝트를 담당하며, 휴머노이드 로봇과 카메라 기반 비전 중심 자율주행 시스템 개발을 주도해 관련 산업 전반에 지대한 영향을 미쳤다는 평가를 받고 있다.

밀란 코박은 현대차그룹에서 AI 및 엔지니어링 전략 자문을 제공하고, 제조·물류·서비스 등 다양한 산업 생태계에서 그룹의 산업 기반을 활용해 첨단 AI·로보틱스 기술의 적용 가능성 등을 모색할 계획이다.

그는 "보스턴다이나믹스는 로보틱스 생태계의 핵심 기업이자 수많은 엔지니어에게 영감을 준 상징적인 기업"이라며 "현대차그룹의 강력한 산업 기반이 더해져 로보틱스 분야를 선도할 독보적 경쟁 우위를 갖춘 만큼 혁신의 여정이 기대된다"고 밝혔다.

현대차그룹은 이번 영입을 계기로 보스턴다이나믹스의 AI 기반 로보틱스 혁신을 가속화하고, 스팟·스트레치·아틀라스 등 혁신적인 로봇 제품군의 중장기 전략과 상용화에 속도를 낼 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "밀란 코박은 AI·로보틱스 분야에서 세계적으로 인정받는 혁신가이자 리더"라며 "그의 합류로 현대차그룹과 보스턴다이나믹스는 AI·로보틱스 융합을 통한 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 한층 가속화할 것"이라고 밝혔다.

한편 현대차그룹은 지난 13일 엔비디아 부사장 출신의 자율주행 기술 전문가 박민우 박사를 신임 AVP(첨단플랫폼)본부장 겸 포티투닷 대표로 영입한 바 있다.

◆밀란 코박 현대차그룹·보스턴다이나믹스 자문 프로필

벨기에 HELB-INRACI, 전기공학

2024년~25년 테슬라 부사장, 옵티머스

2022년~24년 테슬라 디렉터, 옵티머스&오토파일럿 엔지니어링

2019년~22년 테슬라 디렉터, 오토파일럿 엔지니어링

2016년~19년 테슬라 매니저, 오토파일럿 SW





AD

2016년 이전 소니(SONY), 소프트키네틱(SoftKinetic) 등 근무





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>