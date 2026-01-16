본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

방제일기자

입력2026.01.16 08:31

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

SNS 사진 한 장, 수백개 응원 댓글 달려
차주 직접 등판 " 예쁘게 키우겠다"
배려 운전에 감사 인사 등 훈훈함 더해

도로 위를 달리는 한 차량의 작은 문구가 온라인과 오프라인을 잇는 따뜻한 감동을 전했다. 지난 12일 한 사회관계망서비스(SNS)에는 '풍경'이라는 해시태그와 함께 "우와, 축하요"라는 짧은 글과 사진 한 장이 공유됐다. 사진에는 양평 인근 도로에서 트렁크 리드 부분에 '신생아 집 가요'라는 손글씨를 붙인 차량이 주행 중인 모습이 담겼다. 산후조리를 마친 산모와 신생아가 처음으로 집에 돌아가는 순간임을 짐작하게 하는 이 사진은 빠르게 확산했고, 누리꾼들의 축하와 응원이 이어졌다.

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이 양평 인근 도로에서 트렁크 리드 부분에 '신생아 집 가요'라는 손글씨를 붙인 차량이 주행 중인 모습이 담겼다. 연합뉴스TV
AD

"의전 차량이니 배려해야 한다", "차 안의 긴장과 설렘이 모두 느껴진다", "태어나자마자 이렇게 많은 축복을 받다니" 등의 댓글이 달렸다. 이 가운데 신생아를 처음 집으로 데려오던 당시를 떠올리며 자신의 경험을 공유하는 반응도 있었다. 화제가 이어지자 게시물 업로드 약 하루 만에 실제 차주가 직접 댓글을 남기며 상황을 전했다. 그는 "우리 공주님을 태운 호박 마차가 이렇게 관심을 받을 줄 몰랐다"며 "둘째지만 이번에도 아내와 아기와 함께 진땀 흘리며 하남에서 양평까지 조심히 이동했다"고 밝혔다.


이어 그는 "2차선에서 저속 주행했지만 다른 차들이 배려해준 덕분에 무사히 집에 도착했다"며 "보내주신 격려만큼 예쁘고 행복하게 키우겠다"고 감사 인사를 전했다. 차주는 이후 '신생아 집 가요' 문구를 붙인 차량이 집 주차장에 도착한 모습과 집에서 잠들어 있는 딸의 사진을 추가로 공개했다. 이를 본 누리꾼들은 "본인 등판이라 더 훈훈하다", "득녀 축하드린다", "아기 공주님 안전하게 도착해 다행"이라며 다시 한번 축하 메시지를 남겼다.

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이 .산후조리를 마친 산모와 신생아가 처음으로 집에 돌아가는 순간임을 짐작하게 하는 이 사진은 빠르게 확산했고, 누리꾼들의 축하와 응원이 이어졌다. 연합뉴스TV

해당 사연의 주인공은 연합뉴스TV와의 인터뷰를 통해 보다 자세한 당시 상황도 전했다. 그는 "양평에는 출산이 가능한 산부인과가 없어 하남에서 출산과 산후조리를 마친 뒤 지난 11일 아이를 집으로 데려오는 길이었다"고 설명했다. 이어 "신생아는 차량 이동 중에도 위험할 수 있어 머리를 고정한 채 최대한 저속으로 운행해야 했다"며 "40~50분 정도 이동해야 하는 거리였는데, 비상등 소리조차 아기에게 소음이 될 것 같아 손글씨로 메시지를 전달하게 됐다"고 말했다. 그러면서 그는 "주행 중에도 비상 깜빡이로 인사해 주시는 분들이 많았고, SNS에서도 많은 분이 아이를 축하해주셨다"며 "둘째를 낳고 회복 중인 아내와 함께 댓글을 하나하나 읽었다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아울러 그는 "출산 후 호르몬 변화로 눈물이 많아진 아내가 몇 번이나 눈시울을 붉혔다"며 "정말 감사했고, 축하해주신 만큼 아이들을 예쁘고 행복하게 키우고 싶다"고 덧붙였다. 끝으로 그는 "호박 마차에 공주를 태우고 다니는 저는 세상에서 가장 행복한 마부"라며 웃음을 전했다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기