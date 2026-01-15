본문 바로가기
한국 여권 파워 '세계 톱2'…188개국 무비자 입국 가능

박은서인턴기자

입력2026.01.15 19:55

싱가포르 이어 2위…일본과 나란히 최상위 그룹

한국 여권의 국제적 영향력이 다시 한번 세계 최상위권으로 평가됐다. 비자 없이 입국할 수 있는 국가 수를 기준으로 한 최신 여권 순위에서 한국은 일본과 함께 공동 2위에 오르며 글로벌 이동성 강국 입지를 재확인했다.

한국 여권 파워 '세계 톱2'…188개국 무비자 입국 가능 기사 이해를 돕기 위한 대한민국 여권 이미지. 연합뉴스
13일(현지시간) CNN은 국제 여권 순위 지표인 헨리 여권 지수(Henley Passport Index) 최신 결과를 인용해 전 세계 여권 영향력 상위 10개국을 보도했다. 해당 지수는 여권 소지자가 비자 없이 입국할 수 있는 국가·지역 수를 기준으로 순위를 매긴다.


보고서에 따르면 한국 여권은 188개 국가·지역에 무비자 입국이 가능해 일본과 함께 공동 2위를 기록했다. 한국은 주요 선진국과 어깨를 나란히 하며 글로벌 이동성에서 최상위권을 유지했다.


1위는 싱가포르로 싱가포르 여권 소지자는 전 세계 227개 국가·지역 가운데 192곳을 비자 없이 방문할 수 있는 것으로 나타났다.


유럽 국가들, 상위권 대거 포진

3위에는 덴마크·룩셈부르크·스페인·스웨덴·스위스 등 5개 유럽 국가가 이름을 올렸다. 이들 국가는 모두 186개 국가·지역에 무비자 입국이 가능했다.


4위 역시 전부 유럽 국가로 오스트리아·벨기에·핀란드·프랑스·독일·그리스·아일랜드·이탈리아·네덜란드·노르웨이가 185곳을 기록했다.


5위에는 헝가리·포르투갈·슬로바키아·슬로베니아와 함께 아랍에미리트(UAE)가 포함됐다. UAE는 2006년 이후 무비자 목적지를 대폭 늘리며 순위를 57계단 끌어올린 국가로, 보고서는 이를 적극적인 외교 활동과 비자 자유화 정책의 성과로 분석했다.


미·영 여권 하락…"지정학 변화의 신호"
한국 여권 파워 '세계 톱2'…188개국 무비자 입국 가능 기사 이해를 돕기 위한 미국 여권 이미지. 픽사베이

반면 영국은 전년 대비 하락 폭이 가장 컸다. 현재 무비자 입국 가능 국가는 182곳으로 1년 전보다 8곳 줄었다. 지난해 사상 처음으로 10위권 밖으로 밀려났던 미국은 179곳으로 10위에 복귀했지만 최근 1년 사이 7개 국가와 무비자 협정을 상실하며 큰 하락세를 보였다.


비엔나 인문과학연구소 소장이자 저널리스트인 미샤 글레니는 보고서에서 "국제 관계의 긴장과 국내 정치 불안이 커질수록 미국과 영국의 이동권 약화는 단순한 기술적 문제가 아닌 지정학적 재편의 신호"라고 분석했다.


한편 중국은 81개국을 비자 없이 방문할 수 있어 59위를 기록했다. 이는 2015년 94위에서 11년 만에 35계단 상승한 것이다.


최하위 아프가니스탄…1위와 이동성 격차 168곳

지수 최하위인 101위는 아프가니스탄으로 무비자 입국 가능 국가는 24곳에 불과했다. 시리아(100위·26곳), 이라크(99위·29곳)가 뒤를 이었다. 1위 국가와 최하위 국가 간 이동성 격차는 168개 국가·지역에 달했다.


헨리 앤드 파트너스 회장이자 지수 창시자인 크리스티안 H. 켈린은 "여권의 힘은 이제 기회와 안전, 경제 참여를 좌우하고 그 이점은 경제적으로 강하고 정치적으로 안정된 국가에 집중되고 있다"고 말했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
