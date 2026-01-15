경복대, 의정부모빌리티高와 인재양성 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경복대학교가 최근 의정부모빌리티고등학교와 미래 스마트건설 및 친환경건축 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 경복대 건설교육원과 친환경건축과, 그리고 의정부모빌리티고교는 스마트 건설 및 친환경건축 분야의 전문 인력 양성을 위한 상호 협력을 통해 건설산업의 디지털 전환과 기후변화 대응을 선도할 교육 협력 체계를 구축하게 된다.

주요 사업은 ▲스마트건설 및 친환경건축 분야 교육과정 연계 ▲현장 중심의 실무 교육 강화 ▲진로 연계 및 인재 양성 협력 등이다.





경복대학교 건설교육원은 국내 대학 가운데 유일한 건설기술인 재교육기관으로, 현장 실무 중심의 교육을 통해 건설기술인의 역량 강화와 산업 경쟁력 제고에 기여해 왔다. 특히 스마트건설 기술과 디지털 기반 시공관리 교육을 통해 변화하는 건설산업 환경에 선제적으로 대응하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

