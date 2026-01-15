홍천군, 2026년에도 어르신 병원 동행 서비스 지속 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령화 사회 속 생활 밀착형 돌봄으로 어르신 일상 지원

강원도 홍천군은 고령화가 심화하는 가운데 어르신들의 의료 접근성을 높이기 위해 운영 중인 어르신 병원 동행 서비스를 2026년에도 지속 시행한다고 15일 밝혔다.

홍천군 전체 인구 6만6109명 가운데 65세 이상 인구는 35.6%를 차지하고 있으며, 특히, 관내 10개 읍면 중 9개 읍면에서 노인인구 비율이 50%에 육박하는 등 지역의 고령화 현상이 두드러지고 있다.

이에 홍천군은 어르신들이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 노후를 보낼 수 있도록 지역 돌봄을 강화하고자 2024년 7월부터 어르신 병원 동행 서비스를 운영하고 있으며, 2026년에도 해당 서비스를 이어갈 계획이다.

어르신 병원 동행 서비스는 진료와 건강검진, 약국 이용 등에 어려움을 겪는 어르신에게 보호자 역할을 대신 수행하는 사업이다. 이를 통해 홀로 사는 어르신과 보호자의 부담을 줄이고, 보다 안전한 의료 이용을 지원하고 있다.

홍천군노인복지관이 수행기관으로 2025년 총 259건의 서비스를 제공하였으며, 지역 어르신은 물론 외지에 거주하는 자녀들로부터도 높은 호응을 얻고 있다.

서비스 이용은 이용일 기준 7일 전 예약을 통해 신청할 수 있으며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다. 본인부담금은 1시간 기본 요금 5000원, 추가 30분당 1500원이다. 기초생활수급자와 차상위계층은 1시간 기본 요금 1000원, 추가 30분당 500원이 적용된다. 자세한 사항은 홍천군노인복지관으로 문의하면 된다.

홍천군은 어르신 병원 동행 서비스를 통해 지역 고령화 문제에 대응하는 한편, 어르신의 일상생활을 실질적으로 돕는 생활 밀착형 돌봄서비스를 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.





홍천군 관계자는 "어르신들이 건강하고 안정적이며 편리한 생활을 영위할 수 있도록 2026년에도 병원 동행 서비스를 이어가겠다"라며, "앞으로도 어르신 삶의 질 향상을 위한 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

