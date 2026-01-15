윤석열 선고 D-1…서정욱 "5년 안 돼 사면될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"전두환·노태우도 2년 살다 나와"

"사형 선고, 오히려 순례자 이미지"

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

내란 우두머리 혐의로 재판을 진행 중인 윤석열 전 대통령에게 사형이 구형된 가운데, 윤 전 대통령 부부의 측근으로 알려진 서정욱 변호사가 "몇 년 있으면 사면 될 것"이라고 예측했다.

15일 서정욱 변호사는 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연해 "역대 대통령 중에 5년 이상 산 분이 없다"며 이같이 말했다.

서 변호사는 "역대 보더라도 전두환, 노태우 대통령이 2년 살다 나왔다. 역대 최고 오래 사는 사람이 5년 미만"이라며 "국민 여론이 또 바뀐다. 몇 년 지나면 무기징역을 (선고)하든 뭘 하든 국민통합 차원에서 곧 아마 몇 년 있으면 사면(될 것)"이라고 주장했다.

지난 13일 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 내란 사건 결심 공판에서 윤 전 대통령이 웃음을 보인 점에 대해서도 설명했다. 서 변호사는 "대통령은 지금도 계엄에 대해 전혀 후회를 안 한다. 본인이 떳떳하게 당당하게 했으니까 웃을 수 있다"고 주장하기도 했다. 이날 오후 9시35분께 박억수 특검보 입에서 "사형"이 나온 순간 윤 전 대통령은 입꼬리를 올리며 웃은 바 있다.

서 변호사는 자신도 사형 구형을 원했으며, 오히려 순교자로 만들어 주는 셈이라고도 말했다. 서 변호사는 "우리나라는 사형 폐지국이기 때문에 어차피 실익도 없다. 오히려 이제 탄압받는 이미지가(생겼다)"라고 덧붙였다.





한편 윤석열 전 대통령은 16일 체포방해 혐의 첫 재판을 앞두고 있다. 이어 21일 한덕수 전 국무총리의 내란 방조 혐의, 다음달 19일 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등에 대한 내란 우두머리·기획 혐의 재판이 진행될 예정이다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

